Головченко: «Мы осуждаем неправомерное включение Кубы в список стран-спонсоров международного терроризма»

В Гаване запланирован ряд важных встреч для развития всестороннего сотрудничества. В его фундаменте – схожие взгляды на геополитику: на планете никто не должен навязывать свою точку зрения, претендуя на уникальность тех или иных подходов. Взаимодействие наполняется крупными проектами, пришло время обновить договоренности, во главу угла поставить экономический результат. Первые переговоры на Острове Свободы с руководителем правительства Мануэлем Марреро Крусом.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы никогда не изменяли и не изменим свои позиции относительно неприемлемости экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы. Мы решительно осуждаем неправомерное включение Кубы в список стран-спонсоров международного терроризма. И таким образом именно на политическом уровне между нашими странами сложились прекрасные, можно сказать, идеальные отношения. Но именно успехов в сфере экономики ждут наши народы, наши Президенты.

В ходе переговоров озвучено намерение расширить номенклатуру и увеличить стоимостной объем взаимных поставок. За пять месяцев года товарооборот наших стран уже вырос на 20 %. После завершения встречи был подписан ряд соглашений. В их числе программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, документы о защите информации, взаимодействии в сфере здравоохранения.