Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане
Беларусь и Оман намерены расширить торгово-экономические связи. Главную цель официального визита обозначил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще один пункт программы официального визита – переговоры с председателем госсовета. Сегодняшние встречи подтвердили большую открытость и готовность к развитию отношений Беларуси и Омана. Направления различные – политическое, межпарламентское и торговое-экономическое сотрудничество. Многие сферы стороны готовы взаимодополнять.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Если для Омана одним из приоритетов является промышленное развитие, развитие собственной обрабатывающей промышленности, развитие производства сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания – все это Беларусь может предложить нашим Оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. И со своей стороны нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане. Это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон, развитие нефтепереработки и химической промышленности.
Сегодня же глава белорусского правительства встретился с наследным принцем Омана. Говорили о развитии культурных связей.