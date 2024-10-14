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Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане

14 октября 2024 13:38
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Беларусь и Оман намерены расширить торгово-экономические связи. Главную цель официального визита обозначил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане-2

Еще один пункт программы официального визита – переговоры с председателем госсовета. Сегодняшние встречи подтвердили большую открытость и готовность к развитию отношений Беларуси и Омана. Направления различные – политическое, межпарламентское и торговое-экономическое сотрудничество. Многие сферы стороны готовы взаимодополнять.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Если для Омана одним из приоритетов является промышленное развитие, развитие собственной обрабатывающей промышленности, развитие производства сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания – все это Беларусь может предложить нашим Оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. И со своей стороны нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане. Это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон, развитие нефтепереработки и химической промышленности.

Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане-6

Сегодня же глава белорусского правительства встретился с наследным принцем Омана. Говорили о развитии культурных связей.

# Беларусь-Оман # Роман Головченко

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