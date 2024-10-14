Головченко: Беларуси нужно то, что прекрасно развито в Омане

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Если для Омана одним из приоритетов является промышленное развитие, развитие собственной обрабатывающей промышленности, развитие производства сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания – все это Беларусь может предложить нашим Оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. И со своей стороны нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане. Это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон, развитие нефтепереработки и химической промышленности.