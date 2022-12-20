«Год будет непростым». Исполком СНГ обсудил будущее Содружества

Новости Беларуси. За переговорами во Дворце Независимости внимательно следили и в Исполкоме СНГ. Об этом журналистам рассказал Сергей Лебедев. По его мнению, достигнутые главами государств договоренности обеспечат безопасность Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

2023 год будет непростым, это наверняка, потому что задачи, которые мы ставим по укреплению сотрудничества, взаимодействия, большие, масштабные. Но и вы отлично знаете, что и внешнее давление, к сожалению, на страны Содружества, в первую очередь на Россию и Беларусь, не ослабевают, а наоборот – усиливаются. Тут уже до девятого пакета санкций дошли, как в отношении России, так и Беларуси. Но мы пытаемся сообща противостоять этому давлению.