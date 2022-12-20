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«Год будет непростым». Исполком СНГ обсудил будущее Содружества

20 декабря 2022 11:13
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Новости Беларуси. За переговорами во Дворце Независимости внимательно следили и в Исполкоме СНГ. Об этом журналистам рассказал Сергей Лебедев. По его мнению, достигнутые главами государств договоренности обеспечат безопасность Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Год будет непростым». Исполком СНГ обсудил будущее Содружества-1

20 декабря в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств подводят итоги уходящего года и обсуждают будущее развитие объединения. Приоритетная задача СНГ – дальнейшее углубление интеграции. На фоне западных санкций государства консолидировались, взаимодействие стало более результативным и выгодным для всех сторон. Товарооборот стран СНГ вырос на треть.

«Год будет непростым». Исполком СНГ обсудил будущее Содружества-4

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:
2023 год будет непростым, это наверняка, потому что задачи, которые мы ставим по укреплению сотрудничества, взаимодействия, большие, масштабные. Но и вы отлично знаете, что и внешнее давление, к сожалению, на страны Содружества, в первую очередь на Россию и Беларусь, не ослабевают, а наоборот – усиливаются. Тут уже до девятого пакета санкций дошли, как в отношении России, так и Беларуси. Но мы пытаемся сообща противостоять этому давлению.

«Год будет непростым». Исполком СНГ обсудил будущее Содружества-7

В ходе заседания утвердили план подготовки II Игр Содружества Независимых Государств, которые Беларусь примет в августе 2023 года. Концепция проведения спортивного форума предусматривает проведение мероприятий во всех регионах Беларуси.

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# СНГ # Сергей Лебедев # Фотофакт

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