Новости Беларуси. Минск вновь в центре большой политики. 11 февраля в белорусской столице соберется так называемая «нормандская четверка». Главы Германии, Франции, России и Украины намерены обсудить мирные пути решения украинского кризиса.

Всю информацию о предстоящей встречи глав государств «нормадской четверки» в течение дня мы будем получать от Дворца Независимости. Там находится наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Бреус. Здравствуйте, Наталья, Вам слово.

Наталья Бреус, СТВ:

Действительно, за последние пять дней произошло несколько раундов важных переговоров. Мировые лидеры общались и с глазу на глаз, и по телефону. Так, лидер Германии и Франции приезжали на встречу к Путину, до этого побыв в Киеве. С Путиным встретился и белорусский президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства общался по телефону со своими коллегами Петром Порошено и Нурсултаном Назарбаевым. Все усилия были направлены на то, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, остановить огонь на Донбассе и прекратить гибель людей.

10 февраля вечером к часам 23.00 в комплексе для приема официальных делегаций завершились двухчасовые переговоры контактной группы по Украине, которые уже по традиции собираются в Минске. Белорусская столица стала оптимальной и самой результативной площадкой для мирных переговоров. Участвовали представители России, Украины, ОБСЕ и представители ополченцев. По информации источник агентств ТААС: на переговорах в Минске согласовывали схемы отвода тяжелого вооружения, стороны договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением, велась дискуссия о местных выборах и государственном устройстве Донбасса, принципах его управления.

Обошлись в итоге без заявлений для прессы. Но появилась такая информация, что дискуссия контактной группы может быть продолжена и 11 февраля утром.

11 февраля в Минске ждут президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Впервые в таком формате на украинскую тему лидеры стран пообщались в Нормандии, отсюда и название.

Понятно, что впустую главы государств встречаться не будут, от них ждут продвижения в решении украинского кризиса, работа идет напряженная, но содержание возможного совместного документа не разглашается. Саммит, предполагается, пройдет после обеда. Уже полгода как на Минск возложена важная дипломатическая миссия — быть местом, где могут находить точки соприкосновения все стороны конфликта.

Наталья Бреус, СТВ:

Надеемся, что ситуация по переговорам «нормандской четверки» прояснится ближе к обеду, к этому времени рассчитываем на то, что развеется утренний туман в Минске. Накануне вечером от представителей «Белавиа» в социальных сетях появилась интересная информация о том, что резко возросло количество бронирования билетов на рейсы, которые прилетают в Минск 10 февраля и вылетают 11. Большое количество журналистов, моих коллег, будет следить за этим мировым событием. Компании «Белавиа» даже пришлось поменять на большие самолеты для выполнения рейсов в Берлин, Прагу, Москву, Ригу и Санкт-Петербург.

Спасибо, Наталья. Напомним, 11 февраля в Минске состоится встреча глав государств «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Украине. Мы следим за развитием событий и вся информация в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.