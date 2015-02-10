Новости Беларуси. В Правительстве одобрили Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Реализуя документ, предстоит решить амбициозную задачу — войти в первые 40 стран с очень высоким уровнем человеческого развития.

В Бресте деньги достают буквально из мусора. Этот завод единственное предприятие в стране, которое органические отходы превращает в тепло и доходы.

Владимир Голенчук, главный инженер Брестского мусороперерабатывающего завода:

Мы переработали 62 тысячи коммунальных отходов, из них мы получили 1,3 млрд. биогаза, что составило 2,5 тыс. МВт электроэнергии.

Экология, экономика и человек — основа дальнейшего развития страны на ближайшие 15 лет.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Строительство АЭС отразится на вопросах баланса энергосистемы. Необходимо предусмотреть возможности эффективного использования вводимых энергетических мощностей, создание сопутствующих промышленных производств.

Стратегию готовили ученые, бизнесмены, эксперты и чиновники. Во внимание брали различные факторы. К примеру — медленное восстановление цены на нефть, смещение центра развития в азиатский регион и замедление роста мировой экономики.

Александр Червяков, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь:

Мы хотим обеспечить такие условия жизни населения, чтобы мы вошли в 40 лучших государств по развитию.

Все ради того, чтобы увеличить продолжительность жизни белорусов, удвоить ВВП страны и сохранить экологию. Стратегия «20-30», как называют этот документ в кулуарах, строиться на пяти приоритетах.

Ставка на человеческий капитал. Ведь развитые способности повысят эффективность труда. А это — благосостояние.

Тот, кто создает новейшие технологии, имеет гораздо больше перспектив для экономического роста. Как итог — конкурентоспособность продукции.

Повысить доступность и качество государственных услуг, обеспечить равную конкуренцию для всех форм собственности.

Хорошая внешняя торговля — гарантированный доход. Новые рынки сбыта и намерение вступить в ВТО.

Это не только забота о будущем, но и обязательное условие устойчивого развития. Ставка на вторсырье.

Эта столичная компания уже несколько лет делает деньги, по сути, из воздуха, солнца, ветра и воды. О том, что биоэнергетика способна заменить покупаемые по импорту нефть и газ, здесь подтверждают экономически.

Алексей Филинович, директор международной компании по монтажу энергосберегающих установок:

Первый такой проект мы уже реализовали. Мы вложили более 3 млн. евро в электростанцию, которая за 10 лет экономит порядка 5 млн. евро.

Разработчики программы рассчитывают, что к 2020 точками роста станут фармацевтика, оптоэлектроника, высокоточное машиностроение, биотехнологический сектор.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Именно адаптация к этим ключевым моментам точкам роста — это как раз первый этап. Единая планетарная разрабатывается такая концепция, где Беларусь является ячейкой этой системы.

Эта программа — своеобразный путеводитель и ориентир. Здесь старались предусмотреть и подводные рифы, и спрогнозировать непредсказуемое. В документе минимум цифр и максимум «подсказок», нацеленных на результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.