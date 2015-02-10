Новости Беларуси. В Правительстве одобрили Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. Реализуя документ, предстоит решить амбициозную задачу — войти в первые 40 стран с очень высоким уровнем человеческого развития.
В Бресте деньги достают буквально из мусора. Этот завод единственное предприятие в стране, которое органические отходы превращает в тепло и доходы.
Владимир Голенчук, главный инженер Брестского мусороперерабатывающего завода:
Мы переработали 62 тысячи коммунальных отходов, из них мы получили 1,3 млрд. биогаза, что составило 2,5 тыс. МВт электроэнергии.
Экология, экономика и человек — основа дальнейшего развития страны на ближайшие 15 лет.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Строительство АЭС отразится на вопросах баланса энергосистемы. Необходимо предусмотреть возможности эффективного использования вводимых энергетических мощностей, создание сопутствующих промышленных производств.
Стратегию готовили ученые, бизнесмены, эксперты и чиновники. Во внимание брали различные факторы. К примеру — медленное восстановление цены на нефть, смещение центра развития в азиатский регион и замедление роста мировой экономики.
Александр Червяков, директор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь:
Мы хотим обеспечить такие условия жизни населения, чтобы мы вошли в 40 лучших государств по развитию.
Все ради того, чтобы увеличить продолжительность жизни белорусов, удвоить ВВП страны и сохранить экологию. Стратегия «20-30», как называют этот документ в кулуарах, строиться на пяти приоритетах.
Ставка на человеческий капитал. Ведь развитые способности повысят эффективность труда. А это — благосостояние.
Тот, кто создает новейшие технологии, имеет гораздо больше перспектив для экономического роста. Как итог — конкурентоспособность продукции.
Повысить доступность и качество государственных услуг, обеспечить равную конкуренцию для всех форм собственности.
Хорошая внешняя торговля — гарантированный доход. Новые рынки сбыта и намерение вступить в ВТО.
Это не только забота о будущем, но и обязательное условие устойчивого развития. Ставка на вторсырье.
Эта столичная компания уже несколько лет делает деньги, по сути, из воздуха, солнца, ветра и воды. О том, что биоэнергетика способна заменить покупаемые по импорту нефть и газ, здесь подтверждают экономически.
Алексей Филинович, директор международной компании по монтажу энергосберегающих установок:
Первый такой проект мы уже реализовали. Мы вложили более 3 млн. евро в электростанцию, которая за 10 лет экономит порядка 5 млн. евро.
Разработчики программы рассчитывают, что к 2020 точками роста станут фармацевтика, оптоэлектроника, высокоточное машиностроение, биотехнологический сектор.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:
Именно адаптация к этим ключевым моментам точкам роста — это как раз первый этап. Единая планетарная разрабатывается такая концепция, где Беларусь является ячейкой этой системы.
Эта программа — своеобразный путеводитель и ориентир. Здесь старались предусмотреть и подводные рифы, и спрогнозировать непредсказуемое. В документе минимум цифр и максимум «подсказок», нацеленных на результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.