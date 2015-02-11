Проект документа ЛНР и ДНР может дать шанс установить мир

Новости Беларуси. Встречу на высшем уровне предваряла серьезная подготовка. Конкретные условия и четкое наполнение будущих переговоров 9 февраля обсуждали заместители глав МИД Франции, Германии, России и Украины. 10 февраля, уже непосредственно на минской площадке, собралась контактная группа. За стол переговоров сели представители украинских властей, России, ОБСЕ, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

К комплексу на Фрунзе, 5 одна за другой прибывали машины с участниками переговоров. Сперва экс-президент Украины Леонид Кучма и посол России в Украине Михаил Зурабов, потом спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тельявини, последними на микроавтобусе прибыли представители ДНР и ЛНР — Денис Пушилин и Владислав Дайнего.

В начале встречи, и это не могло не обнадежить, экс-президент Украины помахал рукой репортерам. И это единственное, что удалось подметить журналистам.

Уже после, ссылаясь на собственные источники, ведущие белорусские и российские информационные агентства сообщили: удалось договориться не только об прекращении огня, но и о механизмах контроля за его соблюдением. Предварительно наметили и схему отвода тяжелых вооружений из мест соприкосновения конфликтующих сторон.

Чтобы согласовать этот ряд позиций понадобилось чуть меньше трех часов. И это своеобразный рекорд. Напомним, это уже четвертая встреча представителям конфликтующих сторон и ОБСЕ. В последний раз контактная группа собиралась 31 января. Правда, безрезультатно. А впервые Минск стал площадкой для переговоров по Украине 31 июля.

11 февраля планируют обсудить пути решения украинского кризиса и «нормандская четверка». Ожидается, что в Минск прибудут президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. А вот насколько плодотворную почву для переговоров лидеров подготовили 10 февраля, станет известно в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ДНР и ЛНР заявили поздно ночью, что передали другим участникам переговоров проект протокола по урегулированию ситуации.

Документ предусматривает комплекс мер военного и политического урегулирования на востоке Украины.

Денис Пушилин, представитель самопровозглашенной ДНР:

Мы передали наш проект протокола, который включает комплекс мер как военного урегулирования, так и политического. Стороны контактной группы взяли документ для ознакомления и после перерыва готовы дать ответ, когда перерыв закончится, пока информации нет.

Владислав Дейнего, представитель ЛНР:

Основой этого проекта является комплекс мер военного и политического характера, которые могут нам дать шанс на получение результата, стабильный мир.