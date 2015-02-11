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Петр Порошенко заявил, что едет в Минск, чтобы «немедленно прекратить огонь и начать политический диалог»

11 февраля 2015 07:23
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Новости Беларуси. Накануне минской встречи президент Украины Петр Порошенко заявил, что приедет в белорусскую столицу, чтобы «немедленно, без каких-либо условий прекратить огонь и начать политический диалог».

Петр Порошенко, президент Украины:
Мы найдем компромисс внутри страны. Мы должны защитить мир, защитить покой города Краматорск, должны защитить Украину. И именно поэтому я еду в Минск, чтобы немедленно, без каких-либо условий прекратить огонь и начать политический диалог.

Ситуацию в Украине в контексте минской встречи 10 февраля также обсудили президенты России и США. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Владимир Путин и Барак Обама подчеркнули важность политического  диалога путем разрешения внутриукраинских проблем, скорейшего прекращения кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех без исключения регионов Украины, включая юго-восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Петр Порошенко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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