Петр Порошенко заявил, что едет в Минск, чтобы «немедленно прекратить огонь и начать политический диалог»

Новости Беларуси. Накануне минской встречи президент Украины Петр Порошенко заявил, что приедет в белорусскую столицу, чтобы «немедленно, без каких-либо условий прекратить огонь и начать политический диалог».

Петр Порошенко, президент Украины:

Мы найдем компромисс внутри страны. Мы должны защитить мир, защитить покой города Краматорск, должны защитить Украину. И именно поэтому я еду в Минск, чтобы немедленно, без каких-либо условий прекратить огонь и начать политический диалог.

Ситуацию в Украине в контексте минской встречи 10 февраля также обсудили президенты России и США. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Владимир Путин и Барак Обама подчеркнули важность политического диалога путем разрешения внутриукраинских проблем, скорейшего прекращения кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех без исключения регионов Украины, включая юго-восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.