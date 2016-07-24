«Главное – это экономика»: какие акценты расставил Президент в ходе поездки в Могилёвскую область

Новости Беларуси. На Могилевщине на неделе обновилась стратегия развития всего региона. В ходе рабочей поездки Президента расставлены экономические и социальные акценты. Во многом они применимы и к другим географическим областям страны.

Важно, то что государство не отказывается от традиционных приоритетов.

Таких, как создание новых рабочих мест, городского благоустройства. И даже поддержки убыточных производств.

Непростая ситуация на рынках заставляет не только отдельные предприятия, но и целые страны пересматривать социальную политику.

В Могилеве глава государства ознакомился с работой двух успешных производств — «Технолит» и «ЛифтМаш». Первое частное, второе — государственное. И, оказывается, финансово-экономические результаты одинаково хороши. Несмотря на разные формы собственности.

Незапланировано Президент посетил и два других производства: «Строммашина» и «ТрансМаш». Их положение сильно оставляет желать лучшего. Первое в начале года и вовсе было признано банкротом.

Власть четко дала понять: производства и рабочие не будут брошены на произвол судьбы.

О разговоре в цехах и предстоящей работе рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Мост, соединяющий два района Могилева, станет шестиполосным. Объект сдадут к октябрю. Набережная Днепра областного центра преобразилась – появился парк для отдыха. Планируется жилая застройка. А вот, когда Могилев как город станет одним из лучших населенных пунктов страны для жизни и отдыха, Президент говорил с чиновниками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет лоска, благоустройства и удобства для людей. Поэтому это его вина. Он должен, вот как здесь у него – трудно что-то добавить, вот нарисовал, начертил, положил на стол, и строители, и на субботниках люди должны это сделать.

80 тысяч новых квадратных метров за первое полугодие — признак надвигающихся перемен для третьего по численности населения города Беларуси. Как развивается весь регион и что за акценты будут преобладать в ближайшие годы – цель рабочей поездки главы государства. Основа всего – экономика. Могилев – промышленный центр области. Впрочем, кроме предприятий-гигантов, есть и маленькие частные производства с большим будущем.

Александр Бодяко, директор УП «Технолит»:

Мы себе нашли место под солнцем. Место это заняли надежно. Сегодня у нас, вопреки расхожему мнению, что в отрасли кризис, у нас очень много работы, у нас не хватает оборудования, не хватает производственных площадей.

Ноу-хау «Технолита» – способность придать обычному чугуну качества стали. Детали прослужат в два раза дольше. Госпремия за разработку – это престижно. Однако важнее для предприятия – это гарантированные заказы на рынке. А значит – рабочие места, зарплаты для людей, налоги для города. Продукция «Технолита» покупается от России до США.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что ты создал производство хорошее – это факт. Но это – зернышко, которое хорошо взошло, проросло: сегодня уберем – завтра надо посеять, чтобы больше получить. Должна быть мультипликация. Мультипликативный эффект должен быть. В свое производство надо вкладывать, в свою страну – налоги здесь платить и производить это. Почему, допустим, к примеру, «Технолит», «Строммаш» не заземлить на калийщиков. Они пусть добывают калий. Что-то они у себя производят (у них база есть), а что-то серьезное делать у себя.

До модернизации основной ассортимент «Лифтмаша» – всего по две модели подъемников. Сегодня уже 133. В СНГ завод занимает второе по производству лифтов. Александр Ковальков в 27 лет мастер цеха сборки кабин. На заводе всего два года, но свою дальнейшую судьбу связывает с «Могилевлифтмашем»

Александр Ковальков, мастер цеха сборки кабин:

Мы с женой планируем, минимум, двоих детей. В принципе, я смогу их прокормить, работая здесь. Со временем появится возможность стать старшим мастером и дальше. То есть, возможности не ограничены. И можно расти и расти.

В цехах «Лифтмаша» у Президента и заводчан продолжился разговор о будущем предприятий. Конечно, государство, будет создавать новые рабочие места. Однако поддержит и частную инициативу.

Есть большие планы развивать создание малых и средних предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем и им давать деньги. Не вечен же ты на «Лифтмаше», пойдёшь на пенсию – мозги есть, знаешь технологию, знаешь, что надо. Посадил детей, создал предприятие. Ещё человек 10 друзей, родственников привлёк – они будут делать для «Лифтмаша» что-то. Это, к примеру. Может, ещё для чего-то будешь делать – это ваше дело. То есть, для тех, кто сегодня работать хочет, предприимчивых, и умеет работать – мы будем создавать рабочие места. Но, давайте откровенно – все ли этого хотят? Это вы уж подумайте у себя. Я хорошо знаю, сколько процентов у нас «шалтай-болтай», выпил-курнул. Не катастрофично, как в других республиках. Поэтому для людей, для девушек, юношей, которые сегодня хотят работать, которые заканчивают, мы всегда предоставляем первое место рабочее железно. Мы их на улицы не выкидываем.

Мы готовы помогать им и поддерживать – это главное в этой пятилетке, мы это будем делать.

Когда все ответы на экономические вопросы были получены, лифтмашевцы стали интересоваться влиянием общемировых проблем на Беларусь. Матери троих детей, лифтмашевце Людмиле Носовой страшновато за будущее малышей на фоне трагических новостей сначала с Ближнего Востока, а теперь уже и из Европы. Неспокойно сегодня в мире.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых спасибо за троих детей. Приятно слышать, когда человек говорит, что у него в семье не один, и даже не два, а трое. Вот, если будет у нас в каждой семье, родит каждая женщина троих – у нас не будет проблем. Нам нужны люди. На этом белорусском куске земли должно жить как минимум в два раза больше человек - 20 миллионов. Что нас должно волновать в плане безопасности – это работа экономики, предприятий. Должно работать село, должен работать город: промышленность, транспорт, связь, строительство и так далее. Если у нас будут заняты люди, будем работать, это тоже мощь государства. Всё, вы можете не переживать: других проблем на сегодняшний день у белорусов нет. Главное – это экономика. Всё остальное мы обеспечим.

Общение на «Лифтмаше» должно было стать конечной точкой могилевского маршрута Главы государства. Однако, ответив на вопросы заводчан, Александр Лукашенко незапланированно отправился на предприятия «Могилевтрансмаш» и «Строммашина». Их экономические показатели далеки от положительных. Встреча была коротка, однако, максимально предметна. Коллективу «Строммашины» Президент дал четко понять – государство не бросит предприятие и работающих здесь людей. Однако, спасение утопающего – дело и самого утопающего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу сразу, угробить «Строммашину» не получится. Здесь будет мощный трудовой коллектив, который вы создадите сами. Здесь руководитель стоит, руководитель профсоюзов. Засучивайте рукава или, как вы там шутите в Интернете: «раздевайся и работай». Можете раздеваться, можете нет, но с завтрашнего дня вы попадаете под мой жёсткий контроль. Вы должны двигаться и сделать максимум сами. К концу года у вас должно идти по нарастающей, вы должны выйти на нормальную зарплату, как на «Лифтмаше», я больше не прошу.

А министра промышленности Александр Лукашенко перед всем коллективом попросил по пунктам рассказать как же «Строммашина» будет выбираться из экономической ямы.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

К концу года планируем выйти на безубыточную работу. В дальнейшем здесь планируем реализовать несколько проектов, которые позволят создать новые рабочие места.

«Могилёвтрансмаш» – сравнительно молодое предприятие. Начало свою работу в 1982 году. Сейчас специализируется на автоприцепах. Работает как филиал МАЗа. Однако, экономическое состояние трудно назвать благополучным. Тоже нуждается в антикризисных мерах. И дополнительных средствах.

Василий Хомяков, директор ОАО «Могилевтрансмаш»:

Коллектив готов день и ночь работать и выполнять заказы, чтобы загрузить завод. Единственная проблема – это нехватка оборотки на сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся так, оборотных средств не хватает у всех. А, если вы хотите опять у меня одолжить деньги, когда-то там произвести товар, отдать бесплатно с отсрочкой и неизвестно когда вернуть эти деньги – тогда нет. И ни один вам из стоящих здесь на таких условиях деньги не одолжил.

Прежде, чем что-то производить, найдите покупателя этой продукции.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМАЗ»:

К сожалению, МАЗ не смог вас обеспечить работой в прошлом году. Но я хочу вам всем доложить, что падение на МАЗе закончилось. Мы не только остановили падение, но в этом году в первом полугодии мы начали прирастать. Мы разработали стратегию развития вашего предприятия. Шли по пути тому, чтоб быстро загрузить вас работой. По пути привлечения партнёров, причём в разных линейках, также и премиум-класса

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый день хоть один шаг, хоть полшага вы должны делать. Если этого не будет – погибнете. Конкуренция – бешеная, рынки сжались. Все начали выпускать на четверть, некоторые предприятия, лучшие в мире предприятия, наполовину меньше стали выпускать. Представляете, какая конкуренция? Сбрасывают производство и мы должны выжить в этой конкуренции. Ни вы, ни я не виноваты в том, что нам досталось машиностроение такое, которое работало когда-то на всю страну. А сегодня оно нам такое не надо. Но другого мы делать не умеем, а, чтобы научиться и создать новые производства, надо сотни миллиардов долларов. Где мы их возьмём? Поэтому надо делать то, что мы умеем. Цепляться за рынки и делать качественно, снижать себестоимость. Другого у нас пути нет.