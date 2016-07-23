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Как проходят в Минске пикеты по сбору подписей?

23 июля 2016 11:00
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Новости Беларуси. В режиме нон-стоп без перерыва на выходные. В многолюдных местах в Минске проходят пикеты по сбору подписей в поддержку тех, кто планирует стать кандидатом в депутаты.

Выборы в  Палату представителей Национального собрания Беларуси состоятся 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На таких пикетах можно узнать  подробную информацию о претендентах. И, при наличии паспорта, оставить автограф в подписном листе.

Белорусы:
Мы выбираем человека, который будет в дальнейшем решать вопросы нашего государства, хоть, и в частности, малого округа. Но он сделает с небольшого большой шаг к развитию нашей страны.

Я участвую в этом, это – мои интересы.

Очень важно выбрать человека, который будет отстаивать интересы нашего народа и наши взгляды.  

# Избирательная кампания в парламент

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