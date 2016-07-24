Новости Беларуси. Выдвижение кандидатур в участковые избиркомы завершается 24 июля в Беларуси. Таким образом, финиширует ещё один этап в подготовке к проведению выборов в Палату представителей шестого созыва.

Участковые комиссии будут сформированы уже к середине следующей недели», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля – последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, граждане могут предоставлять документы о выдвижении своих представителей в их состав.

Параллельно в Беларуси проходит выдвижение кандидатов в депутаты. Оно завершится 1-го августа, сами выборы назначены на 11 сентября.