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Выдвижение кандидатур в участковые избиркомы завершается 24 июля в Беларуси

24 июля 2016 11:42
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Новости Беларуси. Выдвижение кандидатур в участковые избиркомы завершается 24 июля в Беларуси. Таким образом, финиширует ещё один этап в подготовке к проведению выборов в Палату представителей шестого созыва.

Участковые комиссии будут сформированы уже к середине следующей недели», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

24 июля – последний день, когда политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, граждане могут предоставлять документы о выдвижении своих представителей в  их состав.

Параллельно в Беларуси проходит выдвижение кандидатов в депутаты. Оно завершится 1-го августа, сами выборы назначены на 11 сентября.

# Избирательная кампания в парламент

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