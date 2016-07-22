Создание рабочих мест и облик города: что обсуждали в ходе визита Президента в Могилевскую область

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 22 июля с рабочей поездкой Могилевскую область.

Техническое переоснащение производств, проблема рабочих мест, социально-экономическое развитие региона и даже внешний вид его областного центра.

Тем, которые оказались сегодня в центре внимания Президента, оказалось очень много. Александр Лукашенко не скрывал, что приехал посмотреть, в каком направлении развивается город и его предприятия, ведь за последние несколько лет к вопросу модернизации региона обращались не раз.

Разговор получился обстоятельным, а визит, без преувеличения, во многом, судьбоносным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литейный цех – сердце специализированного завода по производству комплектующих деталей для автомобильной, сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники. На небольшом частном предприятии пошли по пути инновационной деятельности и не прогадали. Сегодня здесь выпускают продукцию, аналогов которой нет в мире. Разработали уникальную технологию, которая позволяет придать обычному чугуну пластичность стали и износостойкость бронзы.

Александр Бодяко, директор унитарного предприятия «Технолит»:

Мы заняли нишу, которая непосильна специализированным заводам, которые подобные изделия выпускают массово. А те, кому такие изделия нужны в небольших сериях, они вынуждены такие производства строить под себя. Тогда, в результате, очень высокая себестоимость и, как правило, низкое качество.

Обстоятельный разговор с главой государства начался практически с порога. На успешном предприятии говорили и о будущем тех, у кого сегодня нелегкие времена. Александр Лукашенко интересовался вариантами выведения из кризиса еще одного могилёвского производства. Министр промышленности Виталий Вовк предложил на базе «Строммашины» создать индустриальный парк с различными производствами. Но дробить предприятие на части, подчеркнул Президент, – вариант сомнительный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое производство надо вкладывать, в свою страну – налоги здесь платить и производить это. Почему, допустим, к примеру, «Технолит», «Строммаш» не заземлить на калийщиков. Они пусть добывают калий. Что-то они у себя производят (у них база есть), а что-то серьезное делать у себя. Потому что мы один калийный комбинат имеем огромнейший, крупнейший в мире; строим на Полесье комбинат; третий, «Славкалий», частная компания строит. Это же будет развиваться.

Сегодня «Технолит» – ведущий поставщик деталей для гигантов машиностроительной отрасли. К тому же, среди покупателей – Петербургский тракторный завод, белорусская и российская железные дороги, уральские военные заводы, морской флот Российской Федерации и даже партнеры из США. Мощностей – не хватает. Главный вопрос – на каких площадях развиваться дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас незадействованных площадей в Могилёве – куча была. Почему вы не взяли эти площади? В конце концов, я бесплатно бы вам передал. Поэкспериментировали бы. Может, у вас что-то бы не получилось, но у вас есть желание – а, как видно, получилось. Что вы начали в складах тут что-то монтировать оборудование, лить и так далее. Почему сейчас не посмотреть на металлургический завод и на это предприятие. Может быть, производственное объединение какое-то создать. Его мозги, его люди. Вот я о чём сегодня думаю. О том, что ты создал производство хорошее – это факт. Но это – зернышко, которое хорошо взошло, проросло: сегодня уберем – завтра надо посеять, чтобы больше получить. Должна быть мультипликация. Мультипликативный эффект должен быть.

В самом центре Могилева, над Днепром, Александру Лукашенко доложили о социально – экономическом положении дел в городе. Обсудили строительство нового микрорайона и создание современной инфраструктуры. Детский сад в новом микрорайоне распахнул свои двери для малышей чуть больше года назад. Современный дошкольный центр на 200 мест городу был нужен «как воздух».

Анна Брыль, житель Могилёва:

У нас район очень большой и нам было необходимо, чтобы построили такое учреждение. И многодетных много семей, которые посещают этот детский сад, это очень актуально.

Александр Лукашенко отметил: несмотря на достижения, сегодня Могилев по внешнему виду в списке «отстающих». Перед руководством города поставлена задача «подтянуть» областной центр к остальным городам страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как ни прискорбно и мне не печально, но Могилев пока худший областной центр по застройке. Дома вроде, как сфотографировали, есть красивые и прочее. Но нет лоска, благоустройства и удобства для людей. Поэтому это его вина. Он должен, вот как здесь у него – трудно что-то добавить, вот нарисовал, начертил, положил на стол, и строители, и на субботниках люди должны это сделать. Особенно въезд. Кто-то придумал там ляпнуть старый магазин, подмарафетить. Сделали, оставили его таким рядом. Вроде современные здания – гармонии никакой.

Следующая точка в программе визита – «Могилевлифтмаш». Это – второе по объемам предприятие по производству лифтов в СНГ. Ежемесячный объем – 1 100 единиц и почти стопроцентная загрузка.

Юлия Бешанова, СТВ:

До модернизации на этом предприятии изготавливали всего 2 модели лифтов. Сегодня уже 133. И это только те, что производятся в базовой комплектации. Не считая специальных моделей, для больниц или атомной электростанции. Кстати, более 80% продукции идёт на экспорт. Среди покупателей, кроме привычных России и Украины, есть даже Германия.

Игорь Горевой собирает приводы дверей кабин. На этом предприятии работает всю трудовую жизнь. Отсюда планирует уйти на пенсию. Говорит, «бегать с места на место» не привык. Да и квартиру для семьи смог построить благодаря стабильной зарплате.

Игорь Горевой, слесарь механосборочных работ ОАО «Могилёвский завод лифтового машиностроения»:

Были времена и сложные на заводе, это 90-ые годы. Большая текучесть тогда была, но основной костяк остался и я не жалею что остался, потому что лучше все равно нигде не было.

Александр Лукашенко ознакомился с ходом технического перевооружения завода и производством лифтового оборудования по самым современным технологиям. В цехах «Лифтмаша» у президента и заводчан продолжился разговор о будущем предприятий. Это естественно. Они – кровь для промышленности и экономики городов, регионов. Президент подчеркнул – будущее за «мелким» и «средним» бизнесом. Рабочие места нужно создавать своими руками, а государство готово рублем поддержать начинания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что после сегодняшнего разговора увеличим темпы движения вперед. Мы должны преодолеть тот спад, который произошел, к сожалению. Но не по нашей вине. Вы знаете, что вокруг происходит. И в связи с падением России, российского рынка, большие сложности в постсоветских республиках. Поэтому нам приходится с боем пробиваться на европейские рынки, азиатские рынки. Ситуация была непростая, но я вижу, что она даже в Могилевской области начинает потихоньку выправляться. Об этом свидетельствует работа и известного вам Петра Михайловича Рудника, он мне сегодня докладывал о ситуации на «Химволокно». Молодец, он старается и там есть определённый рост. Мы будем его поддерживать в этом плане. Да и второй руководитель Могилёвщины, тоже ему спасибо, что он рискнул пойти на бобруйское предприятие, шинный комбинат. Там тоже мы начинаем потихоньку прибавлять. По крайней мере, людей не разгоняют, платят более-менее нормальную зарплату и предприятия демонстрируют устойчивый рост. Для меня это было сегодня важно.