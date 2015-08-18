Главе миссии наблюдателей от СНГ вручено удостоверение в связи с началом работы миссии и мандат международного наблюдателя

Новости Беларуси. Председатель Центризбиркома Беларуси 18 августа вручила главе миссии наблюдателей от СНГ удостоверение в связи с началом работы миссии и мандат международного наблюдателя. Главой миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев был назначен ещё в середине июля. В общей сложности аккредитованы уже 33 международных наблюдателя, которые представляют СНГ. Сегодня, 18 августа, миссия начинает работать официально. В мониторинге за выборами в Беларуси она участвуют уже в четвёртый раз. Кроме представителей от СНГ ожидают также миссии ПАСЕ и ОБСЕ.

По-прежнему 8 инициативных групп, 153 территориальных избирательных комиссий, 6 тысяч 80 участковых, при этом почти полсотни за рубежом, и уже 516 национальных наблюдателей. Такова «избирательная арифметика». А теперь ещё одна новость: с 18 августа миссия наблюдателей от СНГ начинает свою работу. 33 международных наблюдателя от Содружества уже аккредитованы Центризбиркомом. Сегодня, 18 августа, мандат и удостоверение вручили главе миссии наблюдателей от СНГ.

Сергей Лебедев — политик опытный. В должности председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ без малого 8 лет. Далеко не впервые Сергей Лебедев принимает участие и в наблюдении за избирательными кампаниями во всех странах СНГ. Главой миссии наблюдателей за выборами в Беларуси назначен месяц назад. Сергей Лебедев уже не раз отмечал: сохранить нужно объективный и непредвзятый подход. А ведь с СНГ взаимодействие на выборах сложилось давно. Начиная с избирательной кампании 2001-го года.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

В целом по Республике Беларусь мы предполагаем, что в состав нашей миссии войдут порядка 400 человек. В нашей миссии будут представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Туркменистана. Это уже те государства, которые подтвердили участие в наблюдении.

Кроме миссии от СНГ, белорусские выборы контролировать будут и представители от ОБСЕ и ПАСЕ. К примеру, от ОБСЕ в мониторинге задействуют 40 долгосрочных и в 10 раз больше краткосрочных наблюдателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Во всех крупных городах Республики Беларусь они будут присутствовать. Думаем, с первого сентября они начнут работать. Но вы работаете на опережение.

В устной или письменной форме свою готовность приехать в Беларусь для наблюдения за главным электоральным событием подтвердили представители ЦИК различных стран. Пожелание участвовать в мониторинге президентских выборов высказала и Шанхайская организация сотрудничества. Кстати, с каждой из них миссия от СНГ тесно сотрудничает.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

Мы традиционно на протяжении всех избирательных кампаний на постсоветском пространстве поддерживаем тесные контакты с наблюдателями из других миссий, мы встречаемся с миссиями из исламских государств, они ведут наблюдение в Центральной Азии.

Пока все в ожидании главного политического события — 11 октября, полным ходом идёт этап сбора подписей в поддержку кандидатов. Он уже вышел на финишную прямую. Крайний срок, когда должны быть сданы листы с подписями, — 21 августа. В 19.00 территориальные избирательные комиссии прекратят прием подписных листов. И приступят к их проверке. Сейчас участие в гонке принимают 8 человек. Кстати, из 8-ми инициативных групп три подписи в ЦИК пока не подавали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Зарегистрировать кандидатов на пост Президента Беларуси Центризбирком планирует на заседании 10 сентября. Сразу же после этого начнётся следующий этап избирательной кампании — агитация.