Александр Лукашенко: Между Беларусью и Вьетнамом нет никаких препятствий для развития торговых отношений

Новости Беларуси. Между Беларусью и Вьетнамом нет никаких препятствий для развития торговых отношений. Такое заявление сделал президент на встрече с послом этой страны. До Ван Май завершает свою дипломатическую миссию в республике. Александр Лукашенко поблагодарил представителя официального Ханоя в Минске за работу. Вьетнам — важный партнер нашей страны в азиатском регионе. Беларусь крайне заинтересована в расширении сотрудничества с Вьетнамом во всех областях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вьетнам — одно из крупнейших государств не только азиатского региона, но и планеты. 90 млн. населения, процветающий, стратегически важный регион. Я не единожды посещал вашу прекрасную страну. И мы радуемся за вас. Я уверен, что в ближайшие десятилетия Вьетнам будет в ряду самых развитых государств мира. Выстраивая с вами отношения, мы хотели бы участвовать в этом бурном развитии.

В свою очередь мы готовы сделать все для того, чтобы интересы Вьетнама были представлены здесь, в центре Европы. Наши преимущества вы знаете, тем более мы подписали от имени Евразийского экономического союза с вами договор о зоне свободной торговли. Думаю, препятствий для того, чтобы развивать торгово-экономические отношения, сегодня нет.

До Ван Май, Чрезвычайный и Полномочный Посол социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь:

Я благодарен за оценку моей работы в качестве посла. Мы рассчитываем, что ваш визит в нашу страну, который планируется в конце этого года, поможет еще больше продвинуть сотрудничество.

Глава белорусского государства уже дважды посещал Вьетнам с официальными визитами. Пока общая экономика явно отстает от уровня политического диалога. Странам по силам вести несколько общих проектов, которые могут стать показательными примерами сотрудничества. Товарооборот стран сегодня оценивают в 170 миллионов долларов. Это рынок сбыта для отечественных удобрений, грузовиков, шин, тракторов, самосвалов и лекарств. Во Вьетнаме работает сборочное производство Минского автомобильного завода. Между странами действует программа экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.