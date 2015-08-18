Новости Беларуси. Организацию работы наблюдателей от СНГ во время выборов обсудят 28 августа в Минске. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина встретится с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым. Будут обсуждаться организационные вопросы, связанные с открытием и работой миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств на президентских выборах в Беларуси.

Ожидается, что за избирательной кампанией в стране также будут наблюдать миссии ПАСЕ и ОБСЕ. Между тем инициативные группы претендентов на участие в президентских выборах продолжают сбор подписей. На это у них остаётся всё меньше времени. В пятницу, 21 августа, в 19.00 территориальные избирательные комиссии прекратят прием подписных листов и приступят к их проверке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.