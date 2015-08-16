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Александр Лукашенко вместе с младшим сыном 16 августа на территории резиденции «Дрозды» убирали урожай

16 августа 2015 17:18
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Новости Беларуси. Отнюдь не выходным выдалось это воскресенье у главы государства. 16 августа на территории официальной резиденции «Дрозды» президент вместе с младшим сыном убирали урожай. За полтора часа – 18 соток картофеля. Всего собрали 7 десятков мешков.

В самое ближайшее время этот богатый урожай передадут в детские дома и дома престарелых.

Белорусские аграрии собирают богатый урожай не только традиционных культур: зерновых, картофеля. Выспевают и арбузы, и дыни. Еще в 2014 году президент на личном примере показал: эти культуры в нашей стране можно и нужно выращивать.

В нынешнем сезоне под бахчевые в резиденции белорусского лидера и отвели площадь втрое больше. А ведь еще во времена Советского Союза арбузы на территории Беларуси даже не пробовали выращивать.

Выращивание арбузов в Беларуси – направление перспективное. Рентабельность этой культуры доходит до 180%. Сегодня белорусские арбузы выращивают в Смолевичском, Слуцком и Кобринском районах. В планах массовое выращивание бахчевых на Полесье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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