Рыженков: сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада

Сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада, ради этого сдерживается развитие всего остального мира. Об этом, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Порядка 40 стран с населением в 2,5 миллиарда сегодня находятся под незаконными односторонними ограничительными мерами Запада. США и их сателлиты не желают жить по нормам, прописанным в Уставе ООН, однако когда речь заходит об их эгоистичных интересах, активно используют документ в своих целях.