Прямой эфир

Рыженков: сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада

29 сентября 2024 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада, ради этого сдерживается развитие всего остального мира. Об этом, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. 

Порядка 40 стран с населением в 2,5 миллиарда сегодня находятся под незаконными односторонними ограничительными мерами Запада. США и их сателлиты не желают жить по нормам, прописанным в Уставе ООН, однако когда речь заходит об их эгоистичных интересах, активно используют документ в своих целях. 

Рыженков: сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада-2

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный недискриминационный доступ к общим благам, технологиям, ресурсам. Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет. Их главный интерес – сохранение доминирования на планете и обеспечение благосостояния своих элит. Ради этого эксплуатируются целые народы и чужие ресурсы, сдерживается развитие остального мира. Повсеместно применяется старый, как мир, принцип – разделяй и властвуй, который, по сути, составляет основу всех военных конфликтов современности. Так успешна ли политика Запада заставить мировое сообщество жить по их лекалам? Ответ очевиден – явно нет. 

Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью. Читайте здесь. 

# Международная политика # Максим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью
29 сентября 2024 08:11

Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
28 сентября 2024 15:23

Кто и зачем провоцирует большую войну на Ближнем Востоке? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Белорусская делегация продолжает работу на 79-й сессии Генассамблеи ООН
27 сентября 2024 19:43

Белорусская делегация продолжает работу на 79-й сессии Генассамблеи ООН