Рыженков: сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада

Сохранение доминирования на планете – главный интерес коллективного Запада, ради этого сдерживается развитие всего остального мира. Об этом, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Порядка 40 стран с населением в 2,5 миллиарда сегодня находятся под незаконными односторонними ограничительными мерами Запада. США и их сателлиты не желают жить по нормам, прописанным в Уставе ООН, однако когда речь заходит об их эгоистичных интересах, активно используют документ в своих целях.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Универсальный закон ООН дает всем без исключения равные права на развитие и равный недискриминационный доступ к общим благам, технологиям, ресурсам. Но приемлем ли такой подход для Запада? Очевидно, что нет. Их главный интерес – сохранение доминирования на планете и обеспечение благосостояния своих элит. Ради этого эксплуатируются целые народы и чужие ресурсы, сдерживается развитие остального мира. Повсеместно применяется старый, как мир, принцип – разделяй и властвуй, который, по сути, составляет основу всех военных конфликтов современности. Так успешна ли политика Запада заставить мировое сообщество жить по их лекалам? Ответ очевиден – явно нет.
Рыженков: ООН должна освободиться от диктата со стороны государств, страдающих вседозволенностью. Читайте здесь.