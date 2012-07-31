Президентом Чехии хочет стать человек, тело которого покрыто на 90% татуировками

Новости Чехии. Не так давно на пост президента выдвинул свою кандидатуру известный чешский художник Владимир Франц. Пан Франц известен прежде всего как человек, тело которого на 90% покрыто татуировками. Также Владимир является юристом, композитором, художником.

В поддержку Владимира Франца в социальной сети Facebook была создана агитационная группа, которая на данный момент составляет почти 5 тысяч человек. Однако для участия в выборах Владимиру Францу необходимо собрать 50 000 подписей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Пражский телеграф». Президента Чехии будут избирать в 2013 году. Впервые это будут прямые выборы, до этого президент избирался депутатами парламента.

Владимир Франц:

Не то чтобы я очень хотел стать президентом, но если получится буду этим заниматься со 100-процентной отдачей. Я не могу дать Вам мою программу, у меня ее просто нет. Знаете, президент - человек такой, что сам не знает, что ждет его завтра, как я могу Вам обещать что-то. Президент должен давать надежду и веру в будущее, это, пожалуй, я смогу обеспечить.