Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»

Так встретила белорусов Башкирия. Глава Республики – Рустэм Хамитов принимал гостей, как и принято в здешних краях, с акцентом на фирменное гостеприимство – к традиционному хлебу-соли добавился знаменитый мёд.

Минск и Уфа – города-побратимы, но связывает их не только сердечное радушие, но и товаро-денежные мосты. Страны на взаимовыгодной основе сотрудничают в десятке направлений.

Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан : Объём товарооборота – порядка полумиллиарда долларов. Примерно 400 миллионов – экспорт нефтепродуктов, и 20% – около 100 миллионов долларов – это импорт из Беларуси техники, оборудования и всего остального. Диспаритет явно виден и здесь, конечно, нужно выправлять ситуацию.

Всё началось в 1999 году. За 19 лет, в буквальном смысле слова, взрастили свыше 20 совместных предприятий. В инвестпортфеле – тоже освоение новых горизонтов.

Рустэм Хамитов:

В частности, производство трамваев или ремонт трамваев. С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт того парка трамвайного, который у нас на сегодняшний день есть.