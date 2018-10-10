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Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»

10 октября 2018 08:41
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Бескрайние степи сменяются дремучими лесами, речушки разливаются на фоне синих горных хребтов.

Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»-1

Так встретила белорусов Башкирия. Глава Республики – Рустэм Хамитов принимал гостей, как и принято в здешних краях, с акцентом на фирменное гостеприимство – к традиционному хлебу-соли добавился знаменитый мёд.

Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»-4

Минск и Уфа – города-побратимы, но связывает их не только сердечное радушие, но и товаро-денежные мосты. Страны на взаимовыгодной основе сотрудничают в десятке направлений.

Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»-7

Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан:
Объём товарооборота порядка полумиллиарда долларов. Примерно 400 миллионов – экспорт нефтепродуктов, и 20% около 100 миллионов долларов – это импорт из Беларуси техники, оборудования и всего остального. Диспаритет явно виден и здесь, конечно, нужно выправлять ситуацию.

Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»-10

Всё началось в 1999 году. За 19 лет, в буквальном смысле слова, взрастили свыше 20 совместных предприятий. В инвестпортфеле – тоже освоение новых горизонтов.

Рустэм Хамитов:
В частности, производство трамваев или ремонт трамваев. С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт того парка трамвайного, который у нас на сегодняшний день есть.

Глава Башкирии: «С помощью белорусских партнёров мы хотели бы организовать ремонт трамвайного парка»-13

Уже сегодня стартует Пятый Форум Регионов Беларуси и России в Могилёве. Главный посыл – как раз приоритетные направления регионального сотрудничества. Несмотря на то, что Башкирия с каждым годом расширяет международную географию контактов и контрактов, местные аналитики уверяют: старый друг – лучше новых двух.

# Государственная политика # Рустэм Хамитов # Фотофакт # Международное сотрудничество

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