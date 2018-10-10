Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции

Новости Беларуси. Мир, стабильность и экономическое процветание – эти приоритеты определяют внутреннюю политику Беларуси и ее внешнеполитические принципы и инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции.

Белорусская сторона отмечает, что мировая безопасность переживает кризис, а ставка на силу в решении проблем Востока и Запада лишь подрывает доверие между государствами. Только взаимодействие и поиск точек соприкосновения способны восстановить взаимное сотрудничество. Наша страна, как связующее звено между Европой и Азией, готова предоставить площадку для переговоров по этому направлению.