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Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции

10 октября 2018 07:28
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Новости Беларуси. Мир, стабильность и экономическое процветание – эти приоритеты определяют внутреннюю политику Беларуси и ее внешнеполитические принципы и инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции-1

Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции.

Белорусская сторона отмечает, что мировая безопасность переживает кризис, а ставка на силу в решении проблем Востока и Запада лишь подрывает доверие между государствами. Только взаимодействие и поиск точек соприкосновения способны восстановить взаимное сотрудничество. Наша страна, как связующее звено между Европой и Азией, готова предоставить площадку для переговоров по этому направлению.

Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции-4

# Беларусь-Турция # Фотофакт

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