Глава Администрации Октябрьского района Минска Анатолий Жуковский рассказал, как будет развиваться город на плотно застроенной территории

Новости Минска. На автобусе, поезде и самолете. Первое, куда попадает человек, приезжая в Минск, это Октябрьский район столицы, поэтому его по праву называют вратами города и лицом Минска. Трудно ли держать форму под пристальным вниманием столичных жителей и гостей и как развиваться на плотно застроенной территории, - на эти и другие вопросы ответит глава Администрации Октябрьского района Минска Анатолий Жуковский.

На территории Октябрьского района находится 2 аэропорта, железнодорожный вокзал, Центральный автовокзал, недавно реконструированный. Как это влияет на мобильность района?

Анатолий Жуковский, глава Администрации Октябрьского района Минска:

Вы знаете, в целом, район недаром, как вы уже сказали, называется главными вратами въездными в город Минск. Люди, приезжающие к нам в город Минск либо на железнодорожном транспорте, либо авиаперевозками на самолете, прилетающие к нам в страну, сразу сталкиваются именно с территорией Октябрьского района, где наши службы, по крайней мере, коммунальные, стараются всегда поддерживать на должном уровне все территории, здания, сооружения, и всегда приятно, когда люди отзываются хорошо о том, как содержится, особенно центральная часть (это железнодорожный вокзал). Очень много существует проблем по наведению порядка, по уборке, особенно после различных гуляний, но факт того, что никаких нареканий в части содержания территории, порядка, чистоты, нам не поступает.

Как работает транспорт у Вас в районе, учитывая, что есть такие довольно отдаленные присоединенные к вам территории, как поселок Сокол и Колядичи?

Анатолий Жуковский:

Люди, приезжающие к нам, последний праздник, День Независимости, приезжало огромное количество делегаций, всегда высказывали добрые слова в части организации общественного транспорта в городе Минске. Тем более, хочу сказать, сегодня и в Колядичи ходит общественный транспорт, там у нас проживает сегодня порядка 850 человек, и в Соколе, где сегодня живет чуть более 7 тысяч человек. Сегодня нет особых проблем. Есть, может быть, некоторые напряженности в качестве заполнения общественного транспорта в так называемые часы пик, это по возвращении после рабочего дня. Но сегодня общественный транспорт свои функции выполняет на 100%.

Что касается ремонта дорог. Учитывая, что у вас на территории находится «Белмагистраль», «Автотранс» и 2 автокомбината номер 5 и 6, наверное, дороги у вас ремонтируются быстрее, активнее?

Анатолий Жуковский:

Нет, проводится ремонт всех дорог в Минске по существующей утвержденной программе. Но хочу сказать, что у нас в районе в целом в прошлом году капитально отремонтированы 2 дороги: это улица Московская и Асаналиева. В текущем году уже выполнена значительная часть ремонта дороги улицы Аэродромной. И сегодня, наверное, единственное, где есть по двум улицам необходимо было бы выполнить текущий ремонт дорог – это улица Воронянского после выполнения строительных работ коллектора и улица Корженевского, хотя. На сегодня она еще соответствует тем нормам, какие предъявляются к дорожному полотну.

Анатолий Петрович, более 30 предприятий находится в Октябрьском районе. И такой насущный вопрос, не только для вашего района. Выполняются ли экспортные показатели?

Анатолий Жуковский:

Ели быть точнее, у нас в районе 34 крупных промышленных предприятия, на которых постоянно проводится мониторинг, работа с руководителями предприятий и организаций. Данные предприятия сегодня осуществляют поставки на экспорт товаров, производимых у нас в районе, в 60 стран мира. И за 6 месяцев текущего года поставлено продукции на экспорт порядка 235 миллионов долларов США.

Анатолий Петрович, действительно значимое событие утверждение создания музея меда на базе культурного объекта «Белая дача»? Как часто люди приходят к вам именно с такими просьбами?

Анатолий Жуковский:

Не так часто приходят именно по таким вопросам, но, рассматривая данный вопрос по обращению, мы исходили из того, что объект «Белая дача», который сегодня располагается на улице Казинца, относится к историко-культурным ценностям. И, конечно же, чтобы использовать по назначению данное здание или сооружение, мы, в принципе, не возражаем. И, наверное, будем ходатайствовать о том, чтобы рассмотреть вопрос о возможном, подчеркиваю, о возможном размещении музея меда, так как у нас сегодня практически в городе Минске нет ничего, связанного в работе по данному направлению. А это дело очень хорошее, и, я думаю, перспективно на будущее. Это будет связано и с обучением наших детей, которые тоже будут принимать активное участие по рассмотрению данного вопроса в развитии, может быть, этого направления. Я думаю, что этот вопрос должен решиться, по крайней мере, я надеюсь на это.

А в основном с какими вопросами обращаются к Вам жители Октябрьского района, которые приходят к Вам на прием?

Анатолий Жуковский:

В основном, конечно же, обращается население по вопросам капитального ремонта жилого фонда. Ведь не секрет, что программа выполнения капитального ремонта жилого фонда сегодня очень актуальна в городе Минске, не только в нашем районе, и мы этому вопросу уделяем очень большое и значимое внимание. Ну и, конечно же, параллельно, это вопрос качества выполняемых работ, где мы тоже жестко контролируем, отслеживаем, и, в случае некачественного выполнения работ, предъявляем штрафные санкции.

Анатолий Петрович, а вот приемные часы, мы обратили внимание, с 14 до 20. Как правило, людей много приходит в этот период?

Анатолий Жуковский:

Нет, вы знаете, в основном, после рабочего дня, после 17.00 да, есть люди, возвращаясь с работы, предварительно, конечно же, записываясь ко мне на прием, обозначают какие-то вопросы. В целом, не очень много. Мы все эти вопросы стараемся снимать в процесс встреч как с трудовыми коллективами, так и на встречах с населением по месту жительства.

Анатолий Петрович, но вот человек, который приходит к Вам с какой-то просьбой, может ли он рассчитывать, что, если уже эта проблема попала к Вам на карандаш, как говорится, что она будет решена?

Анатолий Жуковский:

Если она не идет в разрез с законодательством, естественно, мы всегда стараемся рассматривать вопрос с точки зрения помощи человеку. Это в первую очередь. Во вторую, что бы не было нарушений законодательства. И если это все совпадает, то мы всегда придерживаемся мнения о том, что человеку надо помочь. В этой части мы всегда исполняем эту функцию.

Анатолий Петрович, но Октябрьский район – один из самых старых в городе, и много достаточно ветхого жилого сектора. Как Вы решаете этот вопрос: сносить или ремонтировать?

Анатолий Жуковский:

Я хочу сказать о том, что в марте буквально, 16 марта, району исполнилось 75 лет. Если сравнивать с другими районами, то у нас, наверное, не самое большое количество частного сектора, но, вместе с тем, у нас сегодня райлн практически накрыт девятью паспортами плана застройки всего района, где предусмотрен частичный снос, после 20-го года, после 30-го года, и есть зоны сохранения жилого фонда, частного жилого фонда. И вот там, где касаемый вопрос именно для сохранения, мы идем навстречу людям, разрешаем им реконстукцию жилых домов, и они с удовольствием эти работы выполняют. Хотя есть определенные проблемы и по содержанию данного жилого фонда. Те дома или те строения, которые попали под зону сноса, мы разрешаем только поддерживать или ремонтировать, чтобы человек мог комфортно жить, комфортно себя чувствовать в своем жилье.

Мы знаем, что в Октябрьском районе все застроено достаточно плотно. Значит ли это, что основные какие-то строительные работы в районе можно считать завершенными?

Анатолий Жуковский:

Нет, Вы знаете, у нас очень много перспективных вопросов строительства жилья, но опять связано со сносом низкоэтажного малоценного жилья, скажем так. Сегодня есть часть жилых домов, это улица Серова, в основном, где сегодня часть домов переведена из жилого фонда в нежилой фонд, часть домов отселена, где сегодня мы уже начинаем разрабатывать проект по сносу и строительству жилья. Также хочу сказать, есть площадки на уплотнение, которые, конечно, по-разному воспринимаются населением, в том числе, но эту работу необходимо проводить, и, я считаю, что те задачи, которые стоят в целом перед городом и перед нашим районом по строительству с выходом до 2015 года на строительство минимум 100 тысяч квадратных метров ежегодно, мы должны исполнять, и мы будем их исполнять в этой части.

Анатолий Петрович, назовите, пожалуйста, самый амбициозные проекты, которые будут реализованы в Октябрьском районе в ближайшие 5 лет.

Анатолий Жуковский:

Наверное, самый главный объект, который планируется застроить в Октябрьском районе, это, конечно же, знаменитый микрорайон «Минск-Сити». Это один из проектов. Второй – это, конечно же, строительство первого этапа третьей линии метро, которая соединит Зеленый Луг с Курасовщиной. Это тоже очень значимый участок, здесь у нас предусмотрен значительный снос частного жилого фонда, да и не только частного, - эти вопросы решаются. И в этом году практически, я думаю, уже в ближайшее время, преступим к строительству этого первого этапа третьей линии метрополитена.

Насколько известно, поиск инвесторов для «Минск-Сити» еще продолжается, идет конкурсный отбор.

Анатолий Жуковский:

Да, конкурс проводится еще, да.

Приблизительно какие-то сроки начала строительства уже можно назвать?

Анатолий Жуковский:

Нет. Пока еще сложно говорить, дело в том, что мы сейчас проводим именно конкурсный отбор по предложениям по застройке, где будет указан план детального планирования застройки данного микрорайона. Практически весь аэропорт так называемый. Поэтому я уже сказал, что до 1 сентября должны быть подведены итоги данного конкурса, где будет разработана концепция по застройке, а дальше будет объявлен конкурс по подбору подрядчика на строительство. Мы общались, кстати, с архитекторами, что приятно порадовало, что теперь условия для инвесторов выдвигаем мы в том числе. То есть сначала мы говорим, что мы хотели видеть на этой территории, а потом они уже делают предложение, соответствующее нашим запросам.

Естественно, задание выдается, чтобы мы хотели видеть для того, чтобы создать комфортные условия для проживания населения в данном районе.

Анатолий Петрович, мы вот с Вами беседовали перед началом программы, и меня приятно порадовало, что какие бы глобальные планы не строили инвесторы на территорию аэропорта «Минск-1», само здание аэропорта «Минск-1», которое относится к памятникам архитектуры, там и останется.

Анатолий Жуковский:

Естественно, планом детального планирования застройки данной территории, скажем, предусмотрено сохранение данного здания, оно очень красиво, на самом деле, когда, проезжая по улице Чкалова, выезжаешь прямо на данное здание, оно даже какой-то очень красивый эффект создает в районе. Поэтому данное здание будет однозначно сохранено.

Насколько известно, в вашем районе почти 30 исторически значимых объектов. Какие для Вас самые любимые?

Анатолий Жуковский:

Самое основное, наверное, - это Центральный вокзал, Железнодорожный вокзал, естественно. Вот на этой территории вокруг железнодорожного вокзала у нас располагается порядка 10 зданий, которые относятся к историко-культурным ценностям. И, конечно же, 2 знаменитых наших башни: Кирова,1 и Кирова, 2. Вот это, наверное, такой основной приятный осадок в душе, когда, приезжая с далеких стран, или приезжая в город Минск, увидев их, душа радуется. А также хочу сказать, «Белая дача» на улице Казинца – это тоже наше значимое здание, которое тоже, можно сказать, очень красиво вписывается в зеленой зоне, в парке, и относятся тоже к историко-культурным ценностям.

Еще один из самых амбициозных, уже почти реализованных, объектов, это автовокзал «Центральный». Как Вы оцениваете, как он вписывается в весь этот комплекс вокзальный?

Анатолий Жуковский:

Первый этап введен данного вокзала, сегодня идет наполнение всей территории – магазины, общественное питание, кинотеатры. Официально мы его должны ввести полностью в полном составе, чтоб он работал на 100%, к празднику 7 ноября.

Присоединенная к вам территория поселок Сокол. Приняли ли вы его со всей душой или только территориально? Знаете ли Вы проблемы этого района?

Анатолий Жуковский:

Естественно. Он у нас уже более 10 лет относится территориально к району. Хочу сказать, я уже выше говорил о том, что в данном микрорайоне проживает чуть более 7 тысяч человек. Если разложить население, порядка 5800 взрослого населения и 1200 детей проживает в данном микрорайоне. В целом, если брать инфраструктуру, она сегодня вполне соответствует для нормального проживания населения, школа, детские дошкольные - у нас есть некоторые проблемы. Но мы занимаемся реконструкцией одного из учреждений для того, чтобы на базе этого учреждения создать еще 2, максимум 3 группы для детей, чтобы обеспечить всех нуждающихся детей именно местами в детских дошкольных учреждениях.

Анатолий Петрович, вот буквально недавно у нас в новостях прошла информация, что 300 дней до Чемпионата мира по хоккею. Как-то готовится Октябрьский район к этому событию?

Анатолий Жуковский:

Естественно. Еще в прошлом году мы начали активную подготовку к Чемпионату мира по хоккею. Разработан ряд мероприятий, в котором прописано практически каждому предприятию, организации, что нужно сделать. По этой программе в этом году мы уже начали, до 1 ноября обеспечим и световую подсветку красивую архитектуры. Ремонт зданий и сооружений порядка 130 проводится. Плюс ко всему прочему сегодня ряд отработан вопросов с высшими учебными заведениями о том, чтобы задействовать общежития под гостиницы во время проведения Чемпионата мира.

Кроме всего прочего мы уже выполнили реконструкцию одной из гостиниц, это гостиница «Полёт». В настоящее время ведется строительство гостиницы на улице Корженевского, которая должна быть введена до конца года. И она будет введена. Это уже по программе подготовки к Чемпионату мира по хоккею.

Также ремонт дорог, содержание цветочного оформления - это все есть в программе по каждому направлению. И эта программа контролируется ежемесячно и докладывают службы о готовности по всем пунктам.

Какие еще перемены ждет район, смотрите в программе «Большой город» на СТВ. (видео)