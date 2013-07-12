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Акции протеста и беспорядки охватили Бразилию. Участие в манифестациях приняли около 100 тысяч человек

12 июля 2013 06:26
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Новости Бразилии. Рио-де-Жанейро вновь протестует. Ночью там прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. Стражи порядка применили против манифестантов водометы и слезоточивый газ.

Акция протеста в центре города начиналась и проходила мирно, но многие манифестанты в прямом и переносном смысле держали камни за пазухой, которые в один момент градом обрушились на полицейских. Несколько блюстителей порядка получили ранения. Более десятка человек арестованы.

Столь агрессивные настроения в Бразилии вызваны социальным проблемами. Многие недовольны уровнем зарплаты и условиями труда.

Подобные манифестации прошли по всей стране. В общей сложности в них приняли участие около 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки # Фотофакт

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