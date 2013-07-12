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Национальная забастовка в Чили завершилась массовыми беспорядками

12 июля 2013 06:20
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Новости Чили. В Чили завершилась национальная забастовка. Ее итог – беспорядки, погромы и аресты. Стачка буквально парализовала жизнь страны. В акциях протеста участвовали около 95% работников бюджетной сферы. Они требовали провести налоговую и пенсионную реформы и повысить оплату труда.

К забастовке также присоединились школьники и студенты, которые уже несколько лет добиваются бесплатного и более качественного образования.

Мирное шествие по улицам чилийской столицы в один миг переросло в ожесточенные столкновения с полицией. Молодые люди в масках начали громить все на своем пути, бросая камни и бутылки с зажигательной смесью в стражей порядка. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки

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