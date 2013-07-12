Новости Беларуси. Участники евразийской интеграции едины во мнении относительно дальнейшего развития. Об этом заявил 12 июля министр иностранных дел Владимир Макей.

В Минске продолжает работу ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Развитие интеграционных процессов - приоритет внешней политики нашего государства. На днях эти вопросы обсуждались с российскими коллегами. Стороны договорились о тесной координации действий и за пределами интеграционного объединения.

Импульс развитию евразийского проекта дал глобальный финансовый кризис. Такое мнение 12 июля высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Между тем, Беларусь активно развивает торгово-экономические отношения и с другими соседями — Украиной и европейскими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

Интенсивно мы начали работать на украинском рынке, по развитию сельскохозяйственной техники. Недавний визит, который совершил Александр Григорьевич Лукашенко, достигнута договоренность в части лизинговых схем, совместных предприятий по производству техники, увеличение поставки электроэнергии к нам. Наши специалисты, которых будут готовить к атомной станции, будут обучаться в Украине. Наши дети тоже в перспективе будут отдыхать в «Артеке»...

Андрей Гиро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия:

У нас транспарентное государство, у нас очень низкий индекс коррупции, у нас практически нет преступности – все это создает очень хорошую основу для деятельности инвесторов у нас. На стадии реализации находятся около 5 довольно крупных проектов, одним из наиболее интересных проектов является проект по строительству завода по производству дрожжей в Слуцке. Это будет совместное белорусско-германское предприятие, одно из самых современных производств в Европе.

Кроме сотрудничества стран в рамках Таможенного союза, участники встречи рассмотрели вопросы формирования единого рынка трех государств.

Ежегодный семинар дипломатических работников проходит в Академии управления при Президенте. Он посвящен основным направлениям деятельности загранучреждений в современных условиях.

Перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества Беларуси, России и Казахстана в рамках Таможенного союза обсудили 12 июля премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

Участники встречи рассмотрели и вопросы формирования единого рынка трех государств. Ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси проходит в Академии управления при Президенте уже на протяжении трех дней. Он посвящен основным направлениям деятельности загранучреждений в современных условиях.