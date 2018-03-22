Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество в экономике. Репортаж из Тбилиси

Новости Беларуси. 22 марта начался официальный визит Александра Лукашенко в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последнее время удалось добиться серьезного прогресса в торговле. Всего за три года после прошлого визита белорусского лидера в Грузию, товарооборот с ней вырос в два раза. Товары с пометкой «сделано в Беларуси» востребованы на местном рынке. Сейчас это около полутора сотен позиций, но это только начало. Следующий шаг – промышленная кооперация, создание совместных предприятий. Именно они должны стать драйвером для роста сотрудничества наших стран. Это предмет переговоров в Тбилиси. Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»



Почти 2,5 тысячи километров. От родной белорусской земли до грузинской – без малого три часа полёта. Но обе стороны уверены: это уж точно не помеха к сближению. Борт №1 из Беларуси встречают очень тепло и радушно. Да и как иначе: грузинское гостеприимство — это не просто общеизвестный факт, а традиция, которая берёт своё начало ещё испокон веков.



После аэропорта – на переговоры. Эпицентром белорусско-грузинской дружбы в этот день станет Авлабарский дворец. Это расположенная в историческом центре официальная резиденция грузинского коллеги. Кстати, в ней Александр Лукашенко бывал, в апреле 2017 года. Тогда состоялся официальный визит нашего Президента. Первый в новейшей истории. Тогда же, тоже впервые лично встретились два лидера.

Подписали 15 соглашений и совместное заявление по итогам переговоров на высшем уровне. Ставку сделали на кооперацию. Тогда же впервые заговорили о создании в Грузии сборочного производства белорусских лифтов, тракторов, поставках для грузинских партнеров сельскохозяйственной, коммунальной техники, городского пассажирского транспорта, лекарств. Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко



Два президента не просто коллеги. Друзья. И подтверждений этому немало. К примеру, Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили соревнуются в урожае картофеля. Пока грузинский лидер на втором месте. Вырастил уже и урожай из белорусских семян и похвастался им в соцсетях. А ещё по поручению главы белорусского государства именно наши спасатели помогали тушить лесные пожары вблизи города Боржоми в августе 2017 года. И ведь именно такие, личные связи дружбу ещё больше укрепляют.



В политике противоречий нет, а вот в экономике – над чем работать есть. Вновь и вновь во время встречи в узком формате будут повторять два президента. Грузия – дружественная и очень близкая нам страна. Перспективный торговый партнёр в Закавказье. Если в 2014 товарооборот составлял всего лишь 65 миллионов долларов, то после визита белорусского Президента в Грузию рост на 25-30% ежегодно. Цель в 200 миллионов, поставленная еще в 2015, пока не достигнута. Но идём планомерно. Сейчас примерно 112 миллионов.

Уже потом разговор продолжится в присутствии делегаций. Очевидно, позитивная динамика в торговле есть. За последнее время выросли поставки пищевой и сельхозпродукции. Только за 2017 год рост практически в 3 раза. В первую очередь за счёт открытия в этой стране белорусской сети магазинов. В Грузии их уже 9. Страны идут не просто по пути обычного товарообмена, но создают научные центры и совместные производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Достаточно посмотреть на документы, которые мы подпишем и станет понятно, в каком направлении мы двигаемся. Как пример я привел факт, что мы не просто идем по пути товарообменных операций, это важно – торговля. Но мы начинаем создавать научные центры. Допустим, научный центр по животноводству, по растениеводству, картофелеводству. Это то, что нужно людям. Без животноводства не может быть сельского хозяйства, ни мяса, ни молока. Племскот, племядро, которое должно быть в Грузии, его надо зарождать на научной основе. Мы пообещали это сделать и, если такое же движение навстречу будет с вашей стороны, как до сих пор по всем проектам, мы обязательно это сделаем.

Я очень хочу, чтобы создавая совместные производства по лифтам, тракторам, автомобилям, сложной бытовой технике, по любому направлению, чтобы создавая то или иное направление здесь, мы сделали все, чтобы оно развивалось. А для этого надо люди. Поскольку какой-то период у Грузии потерян, и вам непросто, нынешнему поколению политиков, давайте поможем подготовить кадры.

Беларусь и Грузия активно взаимодействуют в сфере здравоохранения. В нашей стране успешно проведены операции по пересадке печени, почек и сердца 32 гражданам Грузии. В 2018 году белорусские специалисты хотят принять участие в реализации грузинской программы трансплантации печени. В образовании точки соприкосновения свои.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Перспективы достаточно серьезные. Я думаю, тот потенциал, что есть между нашими странами в развитии образования, мы еще не до конца используем. Тот факт, что у нас только 90 студентов обучается в Республике Беларусь, говорит сам за себя.

Выхода Президентов Беларуси и Грузии журналисты заждались. Видно, что Александру Лукашенко и Гиоргию Маргвелашвили было, что обсудить. В подтверждение намерений – увесистый пакет соглашений. Подписано 11 документов. В сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, банковской сфере, между регионами, городами и даже библиотеками Беларуси и Грузии. Свои подписи под договором об основах сотрудничества между двумя странами поставили два президента. Получился насыщенный переговорами день. Причем результативными. Дружба двух стран выступает залогом успешной торговли. Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Состоявшиеся встречи говорят о том, что у нас есть абсолютно полное понимание дальнейшей активизации сотрудничества во всех сферах и областях. В том числе, и на международной арене.

После переговоров насыщенная программа не закончилась. Два президента посетили местный коньячный завод. Он был основан в 1884 грузинским предпринимателем и меценатом. Именно он и определил самые благоприятные зоны для выращивания винограда, пригодного для производства коньяка. Завод стал первым в Российской империи промышленным производством коньяка по классической французской технологии. И сегодня у него мировая известность. Продукция экспортируется в 20 стран. Среди них Казахстан, Россия, Украина и Беларусь.



Анастасия Иванникова, СТВ:

В эти дни все жители Грузии могли почувствовать белорусский колорит. Как и несколько лет назад, все улицы пестрят белорусско-грузинскими флагами. Здесь встречают гостей из нашей страны. Помимо переговоров на высшем уровне прошел и масштабный бизнес-форум, на котором подписано около 30 документов. А значит, интерес есть.

Туризм – ещё одна точка соприкосновения. Белорусы очень любят теплый местный климат и курорты Грузии. О сотрудничестве в этой сфере тоже в который раз заявили 22 марта, поставив подписи под соглашением.



Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Очень популярен в Грузии оздоровительный туризм и экотуризм. Но нам бы хотелось и по медицине сделать какие-то подвижки.