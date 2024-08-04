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Гигин об обмене заключёнными: это маленькая надежда на возможную в дальнейшем деэскалацию

04 августа 2024 18:29
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А сейчас о политическом событии, за которым также пристально следили в мире. 1 августа произошел самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В нем приняли участие 26 человек из 7 стран. Процедура передачи заключенных проходила в турецкой Анкаре, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Гигин об обмене заключёнными: это маленькая надежда на возможную в дальнейшем деэскалацию-1

Благодарность Президенту Лукашенко и белорусам была отдельно подчеркнута специальным указом Владимира Путина. Президент скромно поделился некоторыми деталями обмена с белорусами во время инспекции южного Полесья. Белорусы сдали все спокойно и филигранно. По сути, в какой-то мере решение Первого позволило часы судного дня перевести назад.

Гигин об обмене заключёнными: это маленькая надежда на возможную в дальнейшем деэскалацию-4

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Это все-таки сигнал, пусть маленькая, но надежда на возможную в дальнейшем деэскалацию. Если по таким вопросам сложным, болезненным, непростым удается договориться, если сохраняются каналы коммуникации, а они сохраняются, Значит, первое, мы можем не скатиться в эскалацию с ядерной войной, потому что это сейчас один из ключевых моментов управления конфликтом и угрозами. Второй момент, мы можем все-таки договориться о деэскалации военно-политического противостояния. И следующий момент, это искать пути выхода из этой ситуации, которая сейчас сложилась.

# Международная политика # Вадим Гигин # Евгений Пустовой

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