Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибудет в Беларусь с официальным визитом 1 марта

Новости Беларуси. Минск готовится к встрече главы Грузии. Он прибудет в нашу страну с официальным визитом. 27 февраля стало известно, что 1 марта состоятся переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с его грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Запланированы встречи в формате «один на один», а также в расширенном составе с участием делегаций.

Во Дворце Независимости будет обсуждаться широкий комплекс вопросов. Особое внимание уделят ускорению торгово-экономического сотрудничества. Итогом переговоров станет подписание ряда документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.