«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко

Новости Беларуси. Беларуси и Украине всегда удавалось найти общий язык. Об этом 8 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
В общении затронули целый ряд тем. Один из вопросов касался позиции Украины в СНГ. Напомним, страна поставила под вопрос свое участие в этой организации. Поскольку Беларусь является активным участником Содружества и планирует развивать отношения с Украиной, то встает вопрос, как этот шаг может отразиться на дальнейшем взаимодействии двух стран.
Глава государства подчеркнул: Беларусь не намерена вмешиваться в события в Украине, но всё, что сейчас там происходит, отражается и на нашей стране. Также глава государства вспомнил о временах президентства Виктора Ющенко. Александр Лукашенко отметил, что сторонам всегда удавалось выработать общие позиции. Это позволяло развивать как политический, так и экономический диалог.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли. Хоть и сейчас у нас обижаться не на что – прирост товарооборота 20-30 %. Кстати, в СНГ еще выше товарооборот. Второй год такой рост происходит. То же самое происходит и с Украиной.
По словам Виктора Ющенко, во время его президентства отношения двух стран были идеальными. А что касается нынешней обстановки в Украине, в том числе разрешения территориального вопроса, то найти одномоментный выход из этой ситуации не получится. Это долгосрочный процесс.
В Украине сохраняется напряженная внутриполитическая обстановка, которая, по мнению Виктора Ющенко, может обостриться на фоне предстоящих президентских выборов. Они пройдут в Украине в 2019 году.