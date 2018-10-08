«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко

Новости Беларуси. Беларуси и Украине всегда удавалось найти общий язык. Об этом 8 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

В общении затронули целый ряд тем. Один из вопросов касался позиции Украины в СНГ. Напомним, страна поставила под вопрос свое участие в этой организации. Поскольку Беларусь является активным участником Содружества и планирует развивать отношения с Украиной, то встает вопрос, как этот шаг может отразиться на дальнейшем взаимодействии двух стран. Глава государства подчеркнул: Беларусь не намерена вмешиваться в события в Украине, но всё, что сейчас там происходит, отражается и на нашей стране. Также глава государства вспомнил о временах президентства Виктора Ющенко. Александр Лукашенко отметил, что сторонам всегда удавалось выработать общие позиции. Это позволяло развивать как политический, так и экономический диалог.