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«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко

08 октября 2018 15:10
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Новости Беларуси. Беларуси и Украине всегда удавалось найти общий язык. Об этом 8 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко-1

В общении затронули целый ряд тем. Один из вопросов касался позиции Украины в СНГ. Напомним, страна поставила под вопрос свое участие в этой организации. Поскольку Беларусь является активным участником Содружества и планирует развивать отношения с Украиной, то встает вопрос, как этот шаг может отразиться на дальнейшем взаимодействии двух стран.

Глава государства подчеркнул: Беларусь не намерена вмешиваться в события в Украине, но всё, что сейчас там происходит, отражается и на нашей стране. Также глава государства вспомнил о временах президентства Виктора Ющенко. Александр Лукашенко отметил, что сторонам всегда удавалось выработать общие позиции. Это позволяло развивать как политический, так и экономический диалог.

«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли. Хоть и сейчас у нас обижаться не на что прирост товарооборота 20-30 %. Кстати, в СНГ еще выше товарооборот. Второй год такой рост происходит. То же самое происходит и с Украиной.

По словам Виктора Ющенко, во время его президентства отношения двух стран были идеальными. А что касается нынешней обстановки в Украине, в том числе разрешения территориального вопроса, то найти одномоментный выход из этой ситуации не получится. Это долгосрочный процесс.

В Украине сохраняется напряженная внутриполитическая обстановка, которая, по мнению Виктора Ющенко, может обостриться на фоне предстоящих президентских выборов. Они пройдут в Украине в 2019 году.

«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко-7

«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко-9

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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