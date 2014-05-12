Александр Лукашенко: Западу не стоит использовать Украину в качестве фактора давления на Россию

Новости Беларуси. Западу не стоит использовать Украину в качестве фактора давления на Россию. Об этом 12 мая заявил Президент Беларуси на встрече с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Александр Лукашенко отметил, что со временем ситуация в Украине стабилизируется. На встрече речь шла и об отношениях Беларуси и России. Николай Патрушев подчеркнул, что здесь никаких проблем нет. Страны активно взаимодействуют в многосторонних форматах, прежде всего в ОДКБ и на площадке СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ситуация вокруг непростая, мы это не прячем, и с Президентом России, премьер-министром, встречаясь, мы обсуждали эту ситуацию. Наверное, хорошо, что у нас есть возможность сегодня с вами поговорить, вы проведете консультации. Надо видеть, что будет завтра, и скоординировать наши позиции, наши действия, если это будет необходимо, нам тоже очень важно.

Главное ведь, чтобы Украина осталась Украиной, не стала базой Североатлантического альянса у наших границ. Мы это не скрываем. Это важно и для России, и для Беларуси. Ну и конечно, хотелось бы, чтобы этот народ, нам близкий, славянский народ, остался с нами. Мы хотим с ним торговать, мы хотим с ним жить, культуры, языки — все похоже. Жили нормально, мы хотим и дальше так жить.

Но это выбор украинского народа. Они пускай устраивают свою жизнь так, как считают нужным, но чтобы не создавали проблем своим соседям. Это главное. Я думаю, пройдет время... Уже сейчас отрезвление происходит в Украине, стабилизируется все.

Не будет Украина на Западе. Ее там никто и не ждет. Народ там однозначно настроен на сотрудничество. Ну, потемнение в мозгах у политиков, это бывает, вы это прекрасно знаете. Поэтому аспект, связанный с Украиной, для нас и для России опасен только тем, чтобы не создавали нам проблем. И Западу не стоит использовать Украину в качестве фактора давления на Россию, прежде всего. Да и не только на Россию, потому что ухудшение ситуации, в том числе в экономике, влияет на все постсоветское пространство. Мы также обсуждали наши проблемы с участием Президента ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе. Надо сказать, что и там проблем предостаточно. Поэтому и это должно быть в поле зрения нашего. И многие другие вопросы, которые касаются взаимоотношений Беларуси и России в рамках Союзного проекта.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской федерации:

Я приехал для того, чтобы провести здесь консультации по линии Советов безопасности, поэтому важно, что эта встреча происходит сразу после того, как мы вместе отпраздновали День Победы. В этом году особое воодушевление было. Мы это видели, наблюдали, есть подъем у наших жителей, и это наблюдается на территории России и на территории Беларуси. Мы очень тесно взаимодействуем в многостороннем формате. Конечно, прежде всего, это формат ОДКБ. Последние встречи были очень актуальными, это связано с теми вопросами, которые проходят в мире, это и вопросы региональной безопасности, и международной обстановки, мы обсуждаем вопросы в рамках СНГ, что тоже важно. Конечно, мы обсуждаем в целом вопросы, которые касаются безопасности. Очередное совещание будем проводить в Казани в июне в этом году.

А днем Николай Патрушев и представители российской делегации почтили память погибших советских воинов в Великой Отечественной. Венок возложили к обелиску на площади Победы в Минске. Прозвучали гимны двух стран.