Во Франции стартовала президентская предвыборная кампания

Во Франции официально началась президентская предвыборная кампания. Сегодня кандидаты могут представлять свои программы в СМИ. Согласно закону, каждый претендент на пост получит 43 минуты экранного времени.

Всего в президентских выборах 2012 участвуют 10 кандидатов. Эксперты уже определили тройку лидеров. Среди них действующий президент Николя Саркози, его главный соперник – социалист Франсуа Олланд, и представитель французских националистов Марин Ле Пен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.