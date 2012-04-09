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Во Франции стартовала президентская предвыборная кампания

09 апреля 2012 09:42
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Во Франции официально началась президентская предвыборная кампания. Сегодня кандидаты могут представлять свои программы в СМИ. Согласно закону, каждый претендент на пост получит 43 минуты экранного времени.

Всего в президентских выборах 2012 участвуют 10 кандидатов. Эксперты уже определили тройку лидеров. Среди них действующий президент Николя Саркози, его главный соперник – социалист Франсуа Олланд, и представитель французских националистов Марин Ле Пен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы во Франции

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