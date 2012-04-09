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Беларусь и Оман подписали межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области высшего образования

09 апреля 2012 10:32
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Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере образования обсудили в Минске главы образовательных ведомств Омана и Беларуси. Делегация этого государства с визитом в нашей стране.

Рауйя Бент Сауд аль-Бусаиди и Сергей Маскевич подписали межведомственный меомрандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области высшего образования. Согласно ему около сотни студентов из Омана уже этим летом приедут обучаться в белорусские вузы. Иностранцам на английском языке будут преподавать инженерное дело, дизайн, информационные технологии, и дисциплины в сфере туризме.

Также обсуждались перспективы изучения арабского языка в Беларуси. Во время визита министр высшего образования Султаната Оман посетит университеты и побывает на выступлениях наших фольклорных коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Те вопросы, которые интересуют оманскую сторону, молодежь Омана, конкретно Министерство высшего образования, в плане подготовки на английском языке мы подробно обсудили. Уже на этапе подготовки меморандума. Думаю, все вопросы будут конкретизированы во время посещения министром наших университетов: и БГУ, и БГУИР.
Безусловно, их особенно еще интересует развитие Центра арабского языка в лингвистическом университете.

# Государственная политика в области образования # Международное сотрудничество # Сергей Маскевич # Министерство образования Республики Беларусь # Беларусь-Оман # Белоруссия

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