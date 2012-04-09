Лукашенко: Католическая церковь не дорабатывает в налаживании отношений между белорусами и Западной Европой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на более активную роль католической церкви в налаживании отношений между Беларусью и Западной Европой. Об этом глава государства заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Суверенного военного Мальтийского ордена в Беларуси Паулем Фридрихом фон Фурхерром в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей республике.

Президент поблагодарил посла за его работу в Беларуси. В частности, за помощь детям, а также за проекты в области здравоохранения и культуры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В отличие, откровенно скажем, от своих коллег, западных послов, Вы – тот человек, который стремился всячески помочь Беларуси. Получалось, не получалось, сложный или простой вопрос – Вы всегда вникали в проблему и делали все во благо белорусского народа, за что, естественно, я Вам очень благодарен.

Мы бы хотели, чтобы у нас все западные послы работали в этом ключе, налаживая добрые отношения. Доброта и отзывается добротой. И когда человек идет к тебе с добром, то хочется что-то доброе сделать ему, идя навстречу.

Конечно, мы, скажу откровенно, рассчитывали на большее в сотрудничестве с католической церковью. Мы считаем, что католическая церковь явно не дорабатывает в налаживании отношений между белорусами и Западной Европой. Поэтому нам бы очень хотелось через Вас донести этот сигнал. У Вас влияние приличное в Святом престоле, у Вас очень много есть там влиятельных людей, которые должны, в конце концов, посмотреть, что же происходит между страной, где вторая по величине на постсоветском пространстве католическая конфессия, и здесь живут добрые люди, которые хотят жить в дружбе и взаимопонимании.

Пауль Фридрих фон Фурхерр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Суверенного Мальтийского ордена в Беларуси:

Всегда здесь себя очень хорошо чувствовал. За 8 лет у меня не было неприятных ситуаций.

Мы думаем, что диалогом всегда можно решать проблемы. Иногда сложные разговоры, но говорить друг с другом нужно.

За то, что руководство, Вы лично сделали для мальтийского ордена большое спасибо. Вы сказали, что здесь хороший и добрый народ. Это я смогу подтвердить.

Другой вопрос – отношение к католической церкви. В начале моей миссии отношения были другими, нежели сегодня. Совместно со Святым престолом, с Вашей помощью нам получилось сделать большой шаг вперед. Есть еще какие-то откровенные вопросы, но, думаю, их можно решать.

Не знаю страну на постсоветском пространстве (я всегда это говорю, даже в Брюсселе), где бы сотрудничество между православной и католической церквями, руководством страны и церковью было такое ясное и чистое, как здесь. За это Вам большое спасибо.