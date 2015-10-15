Геннадий Зюганов о Беларуси: Вы выбрали в трудных условиях верный курс, его надо поддерживать и приумножать

Сегодня в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым лидер коммунистов России Геннадий Зюганов.

Геннадий Андреевич, большое спасибо за то, что нашли время на это интервью во время своего небольшого визита в Минск. Мы беседуем за несколько дней до выборов. Если можно: ваша оценка того, как проходят дни в Беларуси в преддверии главного политического события для нас? Чем они отличаются от тех дней, которые были перед выборами и в которые вы посещали Беларусь несколько лет назад?

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Беларусь в моей судьбе играет особую роль – это, по сути, вторая Родина. Впервые, когда я оторвался от родного Орла, я, будучи школьником, попал в Москву, а затем в Минск. Под Минском, в Уручье, я проходил курс молодого бойца. Увидел ваш чудный город. А потом 3 года служил в группе советских войск в Германии. Затем я здесь готовил Всемирный фестиваль молодежи. Он проходил в Берлине, но наша команда репетировала, все готовила здесь, в Минске. А мой родной Орел породнился затем с Брестом, а область – с Брестской областью. Я у вас был во многих местах, и у меня всегда это оставляло самые добрые чувства и самые приятные воспоминания.

У вас я каждый год бываю. Надо отдать должное, что Беларусь в целом и город изменились качественно. У вас нет назойливой рекламы. У вас сохранена базовая промышленность. У вас успешно развивается село. Во многих регионах нашего бывшего союзного Отечества этой картины нет. К несчастью, к сожалению, в том числе, и в России проблема.

Мы обобщали опыт ваш. Я издал несколько фильмов об опыте Беларуси. Это опыт развития промышленности, поддержки промышленного производства.

Вот мы сейчас побывали на МАЗе – ваше предприятие одно из лучших, 500 модификаций машин делает. Вы освоили то, что могут освоить только высококвалифицированные инженеры и крупные ученые. Вы под конкретный заказ можете выполнить малую серию любой степени сложности. Уже машина вышла euro-6, а это качественно иная машина. Вы готовы выйти на любой мировой рынок.

Я был у вас на «Горизонте», когда 5 лет назад вы совместно построили предприятие с китайцами. Тогда было 2 модели – сейчас любая европейская модель и, пожалуйста, на любой рынок.

Если взять в целом город Минск, мне пришлось писать одну из крупных работ о развитии крупных городов планеты. Книга даже вышла на эту тему. Вот Минск входит в десятку самых благоустроенных и красивых городов, а я был в 80 странах мира. Здесь разумно все связано: город, как единый организм, его государственно-патриотический смысл, его патриотическая начинка и одновременно великолепная зеленая зона и водная гладь – то, что город делает городом, а не скопищем машин и жилища. У вас хорошие архитекторы. Когда я изучал, как развивался Минск, для меня тоже было открытием: от Минска не уцелело ни одного дома капитальной застройки. У меня в Орле 1 дом уцелел. У вас обсуждали, как перенести город на новую площадку и, тем не менее, Козлов и Машеров сказали: «Нет, восстановим». И восстановили. Более того, прибавили. У вас одна из лучших библиотек в мире. Вы можете войти в свою библиотеку, и даже не знаете, что вы через вашу библиотеку войдете в любую библиотеку и получите любой материал. Я у вас нажал на кнопку и вдруг вижу: у меня 150 работ вышло за рубежом , – почти все они есть у вас в библиотеке. Я в Москве не могу это получить. Так что вам есть, чем гордиться, есть, что развивать и приумножать.

И если учесть, что у вас нет такого обилия, как в России, природных богатств, но у вас есть талантливые люди, очень храбрый, совестливый и достойный народ. У вас есть своя уникальная история, с любой точки зрения. И вы сумели это сохранить, помножить на советские достоинства и одновременно на современные возможности. Вот то, чем может гордиться любой народ и любая страна.

Выступая перед вами в коллективах или в университетах, на заводе, я прямо сказал: в одиночку никто не спасется в этом мире. Мы сильные, образованные, успешные никому не нужны. Поэтому, складывая потенциал Росси, Беларуси и очень желательно Украины (у меня вторая половина – все родственники в Украине), Казахстана, тогда мы будем иметь 200 с лишним миллионов – это то, что позволяет быть конкурентоспособными в современном мире. Тогда будем иметь все виды природных ресурсов в изобилии, причем три главных, которые восполнимы, – леса, черноземы и пресная вода. На наших просторах половина этих главных запасов планеты. Мы можем кормить 700 – 800 миллионов человек отборными продуктами. А сегодня на планете каждому четвертому не хватает стакана чистой воды и куска свежего хлеба. То есть у нас перспективы огромные. Поэтому надо иметь в виду, что сейчас мир вступает в качественно новую полосу. И интеграция, объединение, сложение полномочий наших просторов – это вопрос нашего исторического выживания. Кто полагает, что куда-то примкнет – к Евросоюзу или куда-то, не складывая потенциал, то глубоко заблуждается. Евросоюз довольно крепкий. Но американцам сейчас не понравилась их политика, что евро сейчас дороже доллара, и они захотели их опустить. И опустят.

Вы считаете, что миграционная волна – это искусственно созданная миграция?

Геннадий Зюганов:

Это хорошо продуманная операция. Надо иметь в виду. Об этом почти никто не говорит на телевидение, обратите внимание. Я писал книгу «200 лет американской мечты». И был просто поражен: менялись эпохи, президенты, климат, обстановка, техника, но суть политики не менялась за 200 лет – это очень жесткая экспансия и провокации. Они мастера провокации. И они ни одного куска жирного не упустили, который им подвертывался. На Первой мировой войне они нажились, хотя не участвовали. Ровно половина золотовалютного резерва мира у себя сосредоточили. Из Второй мировой войны – 60%. А потом, привязав всех к доллару, вобрали, залезли сами в долг. Эта страна – самый большой должник, 18 с лишним триллионов долларов должны. И способ их списать? Их всего два. Первый, разжечь средней руки войну и спались Ближний Восток. Вы видите – Украина. Украине не причина, а повод. И второй способ – захватить сопоставимый с ними общеевропейский рынок. У нас товарооборот с Европой в прошлом году был 450 миллиардов долларов, а с Америкой – меньше 30. Вот если они нас оттуда выдавливают, они пытают взять клещи (они в Тихом океане городят свое объединение, но без Китая), тогда они снова создают проблемы.

Что касается Ближнего Востока, то там половина нефти и газа. Ровно половину уже спалили. Если дальше будут успешно развиваться Ирак, Иран, Сирия, Египет, все остальные, то они скажут, что мы будем торговать, определять. Если эти страны похоронить, то, в основном, им все достанется. Вот они придумали и ИГИЛ, и Талибан. А сейчас, правда, перепугались, но поток беженцев оттуда они погнали.

Геннадий Андреевич, позвольте, поинтересуюсь позицией о ситуации в Беларуси. Такой вопрос, который я задаю и вашим коллегам в России, и своим коллегам, журналистам, также российским, и получаю диаметрально противоположные ответы. Вот ваше мнение, скажите, есть ли в России те силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси, в каких-то волнениях? Или это, скажем, журналистские придумки?

Геннадий Зюганов:

Есть, конечно. Есть сила, которая именуется американский глобализм. У Америки есть свои партнеры, напарники, агенты влияния – они есть везде. Они были и в КПСС, они есть в России. Ту политику, которую проводил Ельцин, Чубайс, Гайдар – это 100% американизированная политика под их диктовку. Очень влиятельные либеральные силы есть, они не заинтересованы в сложении потенциала России, Беларуси, Украины, Казахстана. Вы это видите на разных каналах телевидения. Они озлобленно смотрят на ваши реформы, на ваши успехи в машиностроении, по селу, им не нравится славянское братство, они не любят русскую речь, они готовы петь и выступать на английском языке, их детки там, дачи там, самолеты там, замки там, счета там. Что их держит вместе с нами? – Шабашка. Вот они ездят, эксплуатируя наши богатства и наш народ. Из 10 тысяч рудников, которые есть в нашей стране, 9 тысяч 600 оказались в частном владении. Далеко не всегда в надежных и нужных руках.

Геннадий Андреевич, как вы считаете, цветные революции, которые достаточно ярко и успешно произошли во многих странах бывшего Советского Союза, да и в Африке – их тоже можно назвать цветными, – почему они не получили такого успеха ни в Беларуси, ни в России?

Геннадий Зюганов:

Не так. В Беларуси не было. А в России цветная революция была одной из первых. Она была в феврале 1917 года. Царя свергли, есть даже книга «Заговор послов», она хорошо описывает, как тогда свергали русского царя. И гражданская война – это война пролетарского «октября» с либеральным «февралем», с вот этой оранжевой проказой. Потом второе нашествие было при Ельцине и Горбачеве. Вот новое нашествие и пытаются организовать – «навальные» приехали. Поэтому вы, надо отдать должное, безболезненнее других прошли это сложное и очень ответственное десятилетие. У вас были тоже свои оранжевые, поэтому расслабляться нельзя. Был некто ученый Шарп, он и сейчас, по-моему, здравствует в Америке. Он описал технологию, каким образом можно свергать правительство, подкупая, организуя, психологически настраивая, зомбируя. Это целый арсенал методов и способов. Но у истоков этого изобретения стоял, как ни странно, Джон Фицджеральд Кеннеди, один из любимых американских президентов. Да, талантливый человек был. Но после Карибского кризиса, когда в воздухе запахло ядерной войной, он собрал у себя в Овальном кабинете несколько человек и сказал: «С СССР воевать не можем – это могучая, сильная держава-победительница, но и согласиться с тем, чтобы эта страна развивалась такими сумасшедшими методами и стала нам не просто главным противником, но и суперконкурентом, тоже не можем». Есть в математике теорема, что крупные интегралы берутся по частям. Вот наш материк нельзя было приватизировать сразу – подавиться любой. Вот и надо было расколоть, растащить. И вы сейчас видите, как это происходит.

Геннадий Андреевич, хотел в финале задать вам такой вопрос. Вы знаете, я видел вас раньше только по телевизору, видел ваши достаточно принципиальные, суровые выступления. Но когда мы встретились, вы пошутили, крепкое рукопожатие, подарили нам календарь и сказали, что с ним можно приходить в банки, в Думу прикладывать.

Геннадий Зюганов:

Нет, не только! Вас ГАИ отпустит на любой дороге! Я офицерскую школу ГАИ открывал в России.

Я знаю, что вы были капитаном команды КВН в свое время.

Геннадий Зюганов:

Кстати, не проиграл ни одного конкурса. Моя команда одерживал верх над всеми – над историками, химиками, биологами. Мы же математики. У меня говорил декан, царствие ему небесное: «Интеллект у моих математиков-троечников выше, чем у отличников-литераторов». Я говорил, что это напрасно, но мы никому не проиграли.

Поэтому, наверное, я хотел, чтобы в финале вас запомнили улыбающимся человеком, который посетил Минск.

Геннадий Зюганов:

Я пишу анекдоты, когда мне тяжело и плохо.

Я знаю, что это дурной тон, но, может быть, вы что-нибудь напомните из политических анекдотов, которые вам удалось придумать в последнее время?

Геннадий Зюганов:

Мать будит сына 1 сентября и говорит:

- Сынок, бегом в школу!

А он говорит:

- Не хочу идти в это школу с эти ЕГ, с этой Бабой Ягой. Назови мне хоть одну причину, по которой я должен идти в такую школу!?

Она говорит:

- Назову две: во-первых, тебе 40 лет, а во-вторых, ты директор школы.

Большого вам здоровья, вы зарядили колоссальным оптимизмом, поражаете своей фантастической какой-то силой и энергией. Большое спасибо, что заглянули к нам. Очень надеюсь, что не откажете еще, если надобится.

Геннадий Зюганов:

Спасибо. Я с удовольствием. Я люблю Беларусь. Дай Бог вам всем здоровья, успехов, и помните: вы выбрали в трудных условиях верный курс, его надо поддерживать и приумножать.