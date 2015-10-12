Новости Беларуси. Совет ЕС принял решение приостановить на 4 месяца действие санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам госсекретарь по европейским делам при МИД Франции. Этот вопрос обсуждался на заседании министров иностранных дел Евросоюза. Встреча состоялась в Люксембурге.

«Санкции в отношении Беларуси могут быть изменены или сняты в свете прошедших в стране выборов». Эту фразу сегодня произнес глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А итоговой фразой заседания европейских министров иностранных дел стала реплика от французов «Евросоюз приостановит действие санкций против Беларуси».

Арлем Дезир, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции:

На ближайшие четыре месяца принято решение приостановить действие санкций, но они могут быть задействованы немедленно, если это будет оправдано.

В день, когда в Минске огласили результаты президентских выборов в Люксембурге, Беларусь — важная тема заседания европейских министров иностранных дел. Аналитики рассуждают о возможной перезагрузке в отношениях Республики с ЕС.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

Геополитика — такой теперь модный термин, который был моден последний раз в 19 веке, а теперь опять стал моден, также влияет на это решение. Запад хочет упрочивать все связи с существующей властью Беларуси, так как молчаливо признает неэффективность своей прежней политики и так как Беларусь играет важную роль в миротворческом процессе в Украине и не намеревается расставаться со своей независимостью. Просто имеет смысл общаться, и это достаточно ясно, осознанно лицами, принимающими решения.

Информация о том, что санкции в отношении Беларуси могут заморозить, начала появляться гораздо раньше. Одним из условий назывались итоги президентских выборов.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Причина связана с признанием со стороны Европейского союза той роли, которую сыграла Беларусь в урегулировании украинского кризиса, в организации переговорной площадки по украинскому кризису в Минске, а также признание роли Беларуси в качестве своеобразного такого донора стабильности и безопасности в регионе.

Получается, что появление в повестке заседания белорусского вопроса, это сигнал о том, что итоги президентской гонки все-таки заметили и оценили.

Ярким пример введения санкций, а потом постепенно отката назад является Иран. Когда было выгодно изолировать страну, это сделали в три счета. Государство попало под нефтяное эмбарго. Однако годы изоляции показали неэффективность таких мер. И теперь Иран уже готовиться вернуться на рынки углеводородов.

Александр Ивановский, профессор:

Точки соприкосновения ключевые — это, конечно, экономика, потому что общий системный кризис диктует перед всеми необходимость решения экономических задач. И здесь, конечно, наши интересы совпадают.

Александр Синкевич, политический аналитик:

Беларусь для Евросоюзу важна как транзитная территория к странам Азии и России. А во-вторых, это серьезная перерабатывающая площадка, которая будет работать с Китаем и с Европой. Поэтому тот, кто сейчас войдет на эту территорию, получит серьезные дивиденды в ближайшем будущем.

На сегодняшний день Евросоюз в каком-то смысле опутал себя санкциями в отношении тех или иных стран. Санкции против какого-то государства означают, что эта страна будет испытывать и экономические ограничения в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.