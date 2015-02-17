Генеральный прокурор Беларуси: Сейчас увеличилось количество убийств – это нас серьезно беспокоит

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился 17 февраля с генеральным прокурором нашей страны. Президент поинтересовался у Александра Конюка криминогенной ситуацией в Беларуси по итогам 2014 года.

Речь зашла и об оптимизации органов прокуратуры. Ведь сегодня этот процесс уже завершен. Также в ходе встречи были определены приоритетные направления работы на 2015 год. Особое внимание будет уделено решению вопросам, которые возникают в налоговой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы найдем и форму, и возможность послушать весь силовой блок. Может быть, даже в прокуратуре соберемся, поскольку многие вопросы сходятся на вас, на работу прокуратуры. Вы, в общем-то, контролируете их законность действий, если так говорить, по-простому. И мы обсудим эти вопросы. Давайте сконцентрируемся на тех проблемах, которые сегодня не могут быть решены без Президента. И я хотел бы, чтобы вы меня подробней проинформировали об оптимизации прокуратуры. Мы с вами договаривались, что до 1 января мы закончим эту всю реформу организационную структуры прокуратуры. На что мы сегодня вышли? Что у нас на самом деле получается?

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Нам удалось стабилизировать ситуацию и какой-либо криминализации, криминогенная ситуация не ухудшается.

Александр Лукашенко:

Вот вы мне скажите честно. Мы все-таки из тюрем выпустили огромное количество людей, за мелкие правонарушения мы людей не задерживаем. Я уже упоминал как-то, что за последние годы мы наполовину «сидельцев» сократили в тюрьмах. Было около 60 тысяч, осталось чуть больше, по-моему, 30 тысяч. В связи с этим у нас нет ухудшения криминогенной обстановки?

Александр Конюк:

На сегодня наоборот даже некоторый процент, хоть небольшой, но снижение пошло. Конечно же, это не будет без конца продолжаться, это снижение. Мы отдаем себе в этом отчет. Сейчас увеличилось количество убийств – это нас серьезно беспокоит. Профилактика в этом отношении проводится. Конечно, увеличилось количество тяжких преступлений, как наркотики. Это очевидный процесс. Латентный уровень был очень высокий. Сейчас начали более серьезно работать, опять он поднялся. Это есть повышение. Но, в целом, криминогенная ситуация, я считаю, стабильная.

Эта встреча была плановой. Кроме подведения итогов, определили и приоритетные направления работы Генпрокуратуры на год нынешний.

По словам Александра Конюка, особое внимание будет уделено решению проблем, связанных с дебиторской задолженностью экспортерам. Для этого будет налажена совместная работа с Генеральным прокурором России. Впрочем, есть и другие не менее важные аспекты работы.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Одна из очень важных тем, которую мы сегодня разрабатывали с комитетом Государственного контроля - это неиспользуемое оборудование. В ближайшее время пройдет совещание в рамках двух ведомств, где будут основные направления работы выработаны. Серьезнейшее направление то, о чем вчера говорил президент, - налоги. Сформировался менталитет у общества, что коррупция - это не должно быть, это плохо, взятка - не дай Бог! Вот такого нет пока отношения к налогам. Вот если мы сформируем у себя в обществе менталитет неприятия нарушения налогового законодательства, потому что вообще везде в мире самое страшное преступление - налоговое. Вот если мы это сделаем, то все будет в порядке.