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Гайдукевич о наблюдателях: на участках недостатков не видят, садятся в самолёт – выборы не демократичные

19 марта 2024 10:07
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ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную  функцию. И вместо того, чтобы урегулировать международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Гайдукевич о наблюдателях: на участках недостатков не видят, садятся в самолёт – выборы не демократичные-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Приезжают к нам наблюдатели из стран СНГ, это огромное количество наблюдателей. Они объективно оценивают выборы. Раньше приезжали наблюдатели ОБСЕ, они ходили по избирательным участкам, не находили ни одного недостатка. Я участвовал практически во всех выборах в этой стране, они ходят по участкам и недостатков не видят. Садятся в самолет, достают заготовленный текст – выборы не демократичные. Почему? Только из-за геополитики.

Белорусские выборы они не признавали демократическими по одной причине. Не потому, что им дело есть до выборов, до демократии, им плевать на это все. Это они показали в других странах, где им нравится президент, геополитическая позиция – значит, выборы демократичные. Вот Украина, если президент говорит, что Россия враг, ненавидим Россию, то прекрасный кандидат, самые демократичные выборы. Не важно, что людей уничтожают. У нас они не могли простить Беларуси одно: самостоятельность нашей страны, независимую политику, которую проводил Лукашенко, и ориентацию на союз с Россией, который укрепляет государственность. Только за это ни не признавали выборы демократическими.

Гайдукевич: мы не будем звать международных наблюдателей, которые лгут и подтасовывают факты – подробности здесь.

# Выборы # Олег Гайдукевич

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