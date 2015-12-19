Франция после терактов: Париж и Лион теряют миллионы туристов, а местные выборы повергают страну в шок

Любое государство вынуждено тратить немалые средства на оборону и безопасность. Сегодня не нужно объяснять почему. Особенно в странах, ввергнутых по своей воле или по чужой в реальные военные действия или в пучину всевозможных угроз. Например, романтику Франции взорвала вдруг кровавая ноябрьская пятница. Теракты заметно изменил жизнь. А месяц спустя французы как-то приходят в себя, появились к тому же отвлекающие новости. Например, сенсационный результат в первом туре местных выборов. Но пралине все равно покупают плохо. Мы только что вернулись из Франции и предлагаем вашему вниманию наш специальный репортаж.

Примерно так видят мир Господь Бог, космонавты и те, кто поднимается на самый верхний уровень Эйфелевой башни – красивый, мирный, все такой же красивый и мирный город Париж.

Но уже на верхней смотровой площадке заметно отсутствие обычной туристической толкотни. А стоит спуститься вниз, снижается и градус восхищения от ночных видов Парижа. Французы насторожены.

Кристель, житель региона Рона-Альпы:

Очень многое случилось в этом году: беженцы, людские страхи по разным поводам.

Житель пригорода Парижа:

Мы теперь меньше гуляем, реже выходим из квартиры.

Эта парижанка боится давать интервью. Кровавые теракты как будто обнулили отсчет времени во Франции.

Евгений Страдзе, житель г. Лиона:

После терактов произошел коллапс, то есть фактически люди не хотят ехать, потому что, собственно говоря, и само французское Правительство говорит, что нужно немного подождать – они не могут обеспечить безопасность.

Правила жизни во Франции весьма изменились.

Франсуа Асселино, лидер партии Народный республиканский союз:

Введено чрезвычайное положение, и полиция теперь имеет право врываться в жилища граждан, проводить обыски, при этом не располагая надлежащими оправдательными документами. Разрешено задерживать и интернировать граждан, даже ограничивать свободу средств массовой информации.

Мсье Асселино категоричен в силу политических взглядов. Он добивается выхода Франции из Евросоюза, считая, что это ущемляет суверенитет страны. Участвует в выборах, в том числе в нынешних, декабрьских, которые преподнесли сенсацию: рост симпатий к французским националистам. Во многом из-за реалий сегодняшнего дня.

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С высоты Эйфелевой башни Париж – такой же красивый сияющий город. Когда спускаешься вниз, чего-то не хватает. Не хватает туристов.

Франсуа Асселино, лидер партии Народный республиканский союз:

Да, вы дали мне возможность вспомнить о приятном – моя страна действительно прекрасна. А теперь о грустном. Франция является самым популярным туристическим направлением на планете: от 75 до 80 миллионов человек посещают страну каждый год. И влияние теракты окажут значительное. Почти 10% ВВП Франции формируется за счет туризма. Медийное эхо терактов таково, что экономический эффект неизбежен.

Усиленные военные патрули не так уж и мозолят глаз, как представлялось издалека, и на парижских улицах не окунули нас в атмосферу тревоги и опасности. Удручало только ощущение пустоты.

Сегодня во многих исторических районах Парижа чувствуешь себя одиноким, не только дождь тому виной. После терактов количество туристов, прибывающих в культурную столицу Европы, резко уменьшилось.

Ремесленник Богдан, для которого туристы – единственный источник доходов, раскинул свою торговую палатку в Рождественской деревне на Елисейских полях.

Богдан Эрлиш, торговец «волшебными фонарями»:

Последние годы были самыми благополучными в моей жизни. Работалось хорошо, торговали бойко. Новый год вообще лучшее время. Но теракты 13 ноября – настоящая катастрофа. Туристов стало меньше процентов на 70.

Не только Париж изменился, а многие известные города Франции. К примеру, Лион, известный из школьной истории восстанием ткачей.

Как раз на эту площадь и выходили лионские ткачи во время исторического восстания. Место символическое, и после терактов в Париже здесь почтили память погибших французов.

Эту акцию провели в декабре вместо светового шоу. Известный уже несколько столетий праздник света в Лионе в 2015 году отменили.

Жан-Жан Ранк, почетный консул Республики Беларусь в Лионе:

В нынешнем году он отменен из страха перед атаками террористов. А ведь событие это было очень важным для городской экономики, поскольку в течение двух дней здесь развлекались три миллиона человек, которые съезжались отовсюду. И вот его отменили. Представьте себе последствия во всей полноте.

Лион не досчитался миллионов туристов. Исторические кварталы города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такие улочки времен Рабле. Здесь путешествовали Пантагрюэль и Гаргантюа.

Обычно тут не протолкнуться: людская река несет от «Бушона» (ресторанчика, где можно отведать знаменитую лионскую колбасу) к лавкам ткачей, предлагающим изделия из шелка.

Фредерик, ткач:

Эта вещь должна нести на себе узор в стиле барокко. Подобные ткани появились в XVI веке. В тканевую основу вплеталась также золотая нить, что позволяло придать полотну роскошный вид.

И в магазинчиках, и на мощеных улицах Лиона сегодня пустовато.

Но вернемся в Париж, вновь к Эйфелевой башне, на которую ежегодно поднимаются около 7 млн посетителей. Нехитрая арифметика позволяет вычислить скорость туристического течения: 800 человек в час. Сегодня картина иная.

Даже рядом с Эйфелевой башней, где стояли километровые очереди, чтобы подняться на железную каракатицу, сегодня никого нет.

Будто проклятие Ги де Мопассана околдовало это место. Слывший совестью Парижа, литератор хулил башню и не хотел ее видеть. А между тем, ежедневно обедал в ее ресторане, поскольку только лишь оттуда башню и не видать. Сегодня рестораны Парижа, отели, магазины, туристические компании недосчитались сотен миллионов евро. Даже нелегальные торговцы сувенирами, которые обычно прячутся от камер, видимо, от скуки соглашаются демонстрировать свои лингвистические способности.

В стране с колониальным прошлым зеваки не тычут пальцем в африканцев и представителей иных заморских стран. Но изменилось ли к ним отношение после терактов и прочих страхов, связанных с беженцами?

Седес, уличный торговец:

Я живу в Париже уже 10 лет. По цвету моей кожи видно, что я эмигрант. Но косых взглядов не чувствую. Не могу сказать за всех, параноики, конечно, встречаются. Но у меня у самого друзья погибли во время теракта в «Батаклане». Это свободная страна, а расизм – большая глупость.

Богдан Эрлиш, торговец «волшебными фонарями»:

Французы не делятся по расовому принципу, никто не винит мусульман в этой истории. Я думаю, это политики пытаются нас разобщить: вот придут к власти крайне правые, тогда будет беда.

Крайне правый «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен после шокирующих терактов вверг страну в политический шок, в первом туре местных выборов опередив социалистов нынешнего президента Олланда и республиканцев во главе с бывшим главой государства Саркози. Поговаривают, что в свете последних событий французы заметно «поправели».

Евгений Страдзе, житель г. Лиона:

Они не то, чтобы «поправели», они просто-напросто испугались. Испугались в связи с этими терактами и так далее.

Политический переполох заставил социалистов и республиканцев объединиться. Социалисты даже отозвали кандидатов в некоторых округах и практически подарили своих избирателей республиканцам – лишь бы «Нацфронт» не прошел.

Франсуа Асселино, лидер партии Народный республиканский союз:

Социологи и политологи говорят, что «Нацфронт» идеально подходит для медийных игр: его можно искусственно раздуть или спустить в канализацию, дать ему выиграть в каком-нибудь регионе. Французы начинают пугаться и бегут к социалистам или республиканцам. Во втором туре в воскресение это можно будет наблюдать воочию.

Интервью мы записали ровно неделю назад, накануне второго тура голосования. В воскресение так и случилось – союз Олланда и Саркози по принципу «Враг моего врага – мой друг» не позволил «Нацфронту» Марин Ле Пен выиграть эти выборы. Но «правые» все равно ликуют.

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт»:

Всего за пять лет мы утроили наш результат.

Премьер-министр Франции сообщил, что правящая партия не испытывает чувства победы.

Мануэль Вальс, премьер-министр Франции:

Опасность правого радикализма не устранена, и я не забыл результат первого тура выборов.

Нынешняя политическая кампания стала последней репетицией перед парламентскими и президентскими выборами.

Кто войдет в Елисейский дворец в 2017 году, пока не известно, как не известны события, которые могут произойти во Франции да и в Европе в ближайшие два года.

Насколько за это время разбавят кровь французов эмигранты и не прольется ли новая кровь вслед за 13 ноября? Вопросы острые, но французов волнует и экономическое будущее страны. Отчасти поэтому «Национальный фронт» не смог удержать в руках свою удачу.

Евгений Страдзе, житель г. Лиона:

Речь идет о том, чтобы тащить и не пущать, но что конкретно делать, в особенности в экономике, Ле Пен не говорит.

Седес, уличный торговец:

«Национальный фронт» не так уж плох. Мне даже симпатична Марин Ле Пен. Но у них нет экономической программы. А мне важна именно экономика.

Жизнь не остановилась, и впору перефразировать «беда приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Французский багет никто не отменял, несмотря на столичное затишье, а затишье во французской провинции и вовсе сохранило свою целомудренность.

Кристель, житель региона Рона-Альпы:

Люди переживают, конечно, но жизнь течет заведенным порядком. Трудимся, отдыхаем. В деревне все по-другому. В Париже, наверное, иначе, а у нас тут все по-прежнему.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Но все равно нужно жить и созидать, развивать экономические отношения, культурные связи, молодежные обмены. Мы развиваем побратимство между французскими и белорусскими городами. И, я думаю, этим позитивным движением мы будем ставить свой отпор или, может быть, отвечать на то негативное, что происходит в нашем мире.

С одним из ведущих регионов Франции Беларусь в эти дни наладила прочный контакт. В Лионе открыто почетное консульство нашей страны. Миссию почетного консула Беларуси взял на себя известный в регионе адвокат Жан-Жак Ранк.

Жан-Жан Ранк, почетный консул Республики Беларусь в Лионе:

Минск – столица страны, Лион – второй мегаполис Франции. И географическое положение обоих городов обуславливает возможности экономического, культурного, университетского сотрудничества. Лион располагается на перекрестке дорог, так же, как и Минск, да и Беларусь в целом.

Наших людей в этих краях знавали и до того, как над главной площадью города на балконе почетного консульства был водружен белорусский флаг.

Евгений Страдзе, житель г. Лиона:

В 2015 году количество белорусских туристов было выше, чем количество туристов, например, из России. Среди русскоязычных туристов белорусы доминировали.

В Лионе о белорусской культуре узнали много веков назад и даже поговаривают, что местные ткачи делали пиратские копии Слуцких поясов.

Ольга Демкина, художница:

Яны рабілі копіі, яны захоўваюць. Сакрэтна, праўда. Заказвала наша магнацтва, яны ткалі і ім аддавалі. А пасля яны ткалі паясы па гэтых матывах і проста захоўвалі.

Художница Ольга Демкина уже много лет живет в Лионе. Ее творчество знают во Франции. А недавно «культурная Мекка Европы» оценила работы и других белорусских мастеров.

В последние дни «Гран Пале» принимал экспозицию, посвященную климатическому саммиту в Париже. А несколько недель назад свои творческие работы здесь представляли художники из 40 стран мира. И белорусские скульптор и художник получили престижную премию Тейлора. Так что это был настоящий триумф белорусской культуры здесь, под сводами «Гран Пале» в Париже.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Впервые мы выставили свой павильон белорусских художников и скульпторов в «Гран Пале» на выставке «Art Capital», которая проходит 60 лет, имеет самую глубокую историю. Под патронатом президента Франции, министра культуры Франции. Я уже не был в Париже, я был в командировке, когда мне позвонили и сказали, что белорусский художник и белорусский скульптор получили премию Тейлора. Ассоциации, которая была основана бароном Тейлором в 1844 году. Это признание белорусского искусства и это, опять же, вклад в узнаваемость Беларуси.

Вслед за вручением премии Тейлора три народных артиста Беларуси получили медаль Виктора Гюго от ЮНЕСКО (учреждения по вопросам образования, науки и культуры ООН).

Символы ООН были на первом плане в Париже и в дни, когда мы снимали сюжет. Там проходила конференция планетарного масштаба, в просторечье – климатический саммит. Беларусь отметилась своей позицией.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Наша позиция – не разделение на развитые и развивающиеся страны. Беларусь выступает с тех позиций в подготовке этого договора, чтобы все страны, независимо от экономического развития, могли получить поддержку в случае каких-то процессов, которые отрицательно сказываются на климате.

Гигла Агулашвили, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии:

Те деньги, которые собираются во всем мире, которые собираются в развитых странах, в основном идут на африканские страны, на Китай. Есть Беларусь, еще страны, у которых схожие проблемы, как и у нас. Сейчас мы стараемся, чтобы мировое сообщество увидело в этих проблемах и нашу долю.

На планете – потепление. И в Париже декабрь в 2015 году не оправдывал репутацию самого холодного и пасмурного месяца. А в минувшие выходные в Рождественской деревне на Елисейских полях впервые после терактов наблюдалось столпотворение. В основном звучала французская речь – это парижане вышли на променад. Глядишь, и туристы вернутся.