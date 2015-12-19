Новости Беларуси. Президент утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2016 год. Соответствующий указ подписал глава государства 18 декабря. Приоритетная цель — снижение инфляции до 12%. Также будет проводиться гибкая курсовая политика, которая предусматривает обеспечение динамики обменного курса на основе спроса и предложения на валютном рынке.

Планируется нарастить золотовалютные резервы на 300 млн. долларов. Ставка рефинансирования к концу 2016 года снизится до 21-24% годовых. Прирост требований банков к экономике прогнозируется на уровне 14-18%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Практически все пункты, утвержденных основных направлений денежно-кредитной политики, они реализуемы. В частности, вполне достижима инфляция годовая в 12%, если получится реализовать все остальные, предусмотренные в этих направлениях меры.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра современного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Большая ответственность на руководителей, причем руководителей не только предприятий, в том числе и руководителей и министерств, облисполкомов. По квартально разбиты и рост ВВП, и уровень инфляции, и денежно-кредитная политика, кстати, и привлечение инвестиций, и создание рабочих мест (по крайней мере, не сокращение). То есть, в принципе, это комплексный показатель, комплексный план. И за каждым планом есть ответственный, если так можно сказать, смотрящий. Надо понимать, что выполнение показателей не зависит только ни от президента, правительства, от директоров, а зависит от всех нас — как мы будем работать, так мы будем жить.