Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве: какие темы поднимали и о чем договорились президенты

Еще одно событие недели. Важнейшее событие, которое заметили и комментировали во всем мире, – первый после выборов визит президента Лукашенко в Москву.

Президенты Лукашенко и Путин обсудили весь спектр двусторонних отношений – от экономики до внешней политики.

До того, как начать переговоры в стенах Кремля, глава белорусского государства возложил венок на могилу неизвестного солдата. Это протокольное мероприятие очень символично. Два народа связывают трагические события Великой Отечественной войны.

Белорусский и российский лидеры встречаются регулярно. Только в 2015 году они провели около десятка переговоров. В каком ключе будет развиваться нынешний диалог, стало понятно еще на встрече в формате «один на один». Явно расположенные к беседе, Лукашенко и Путин долго общались с глазу на глаза и сошлись во мнении, что сотрудничество будет продолжаться как в политическом, так и экономическом плане.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Уровень политических отношений, объем экономического сотрудничества, то движение, которое в значительной степени было сделано благодаря вашим усилиям, мы сделали в объединении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и России, – все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Мы часто встречаемся, тем не менее мы вас ждали с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизят наши народы. Хотя, откровенно говоря, мереть нас с вами классическими рамками взаимоотношений с другими какими-то государствами как-то даже и неудобно, потому что у нас настолько близкие отношения, что тут не подходят эти критерии. Но тем не менее я благодарен вам за эту оценку. И мы готовы кратко, четко (я понимаю, в Правительстве работали над этими проблемами) сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят.

Ракурс сотрудничества во многом диктует экономика. Не исключение и отношения Беларуси и России. В 2015 году совместный товарооборот снизился.

Чтобы восполнить экономический дисбаланс, договорились расширять региональное сотрудничество и создавать еще более тесную промышленную кооперацию.

Александр Лукашенко:

Мы подробно обсудили вопросы равного доступа белорусских товаров на российский рынок. И мы получили поддержку президента России в этом плане. Мы знаем о программе импортозамещения, которая реализуется в Российской Федерации. Кстати, мы уже вторую программу в Беларуси приняли по импортозамещению, накопив определенный опыт. И мы поддерживаем эту программу в Российской Федерации. Должен сказать, что вы абсолютно, с нашей точки зрения, в правильном направлении движетесь. И результат будет буквально в обозримом будущем. Но эта программа ни в коем случае не должна ухудшать возможности и условия действий наших совместных предприятий. Тем более в этой ситуации поставок белорусских товаров и услуг. Чтобы наши товары и услуги не считались иностранными, а были практически как российские. Тем более, что они закреплены как двусторонними соглашениями, так и нормами ЕАЭС. Белорусские производители имеют у вас хорошую репутацию. И мы готовы всемерно содействовать в удовлетворении потребностей российского рынка по всем группам товаров, которые мы можем производить конкурентно по цене и качеству. Ряд наших ключевых экспортных позиций производится из российских комплектующих, российского сырья. То есть является реальным продуктом белорусско-российской кооперации.

Я еще раз хотел бы подчеркнуть конструктивный характер прошедших переговоров. У нас нет закрытых тем для обсуждения. Абсолютно нет. Мы абсолютно доверяем друг другу и открыто говорим, высказываем свою точку зрения на наших переговорах.

Президенты Лукашенко и Путин сверили и внешнеполитические курсы. Обсуждали ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке. Пришли к выводу, что на внешние вызовы нужно отвечать сообща.

Владимир Путин:

Мы отметили близость позиций наших стран по таким актуальным темам, как урегулирование украинского кризиса и борьба с международным терроризмом в Сирии.

В целях укрепления региональной стабильности и безопасности условились активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Отмечу взаимный настрой и на расширение традиционно прочных гуманитарных связей.

Итоги встречи на высшем уровне лидеры двух стран закрепили в совместном заявлении. Эксперты отмечают, что переговоры прошли своевременно и дали ответ, пожалуй, на самый глобальный вопрос – как двусторонние отношения будут развиваться дальше в нынешней политической и экономической ситуации.

За всю историю многолетнего сотрудничества Беларусь и Россия сталкивались со многими проблемами. То, в какой тональности пойдут переговоры, во многом зависит от мировой конъюнктуры, особенно от экономической ситуации. И обстановка может меняться очень стремительно. Но, как показывает опыт, стороны всегда находят компромисс. И нынешние переговоры в Кремле тому подтверждение.