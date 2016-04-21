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Фильмы и программы в Беларуси планируют классифицировать по возрасту

21 апреля 2016 16:47
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Новости Беларуси. Общественный совет по защите детей от вредной информации планируется создать в Беларуси. Соответствующий законопроект 21 апреля одобрили члены Совета Республики. При разработке данного документа учитывался опыт России, США и Нидерландов. Документ предусматривает обязательное указание возрастной категории при производстве и распространении любой информационной продукции.

21 апреля сенаторы рассмотрели и блок международных вопросов. В частности, прошел ратификацию договор о дружбе и сотрудничестве Беларуси с Исламской Республикой Пакистан. В мае 2015 года состоялся первый официальный визит Александра Лукашенко в эту страну. И сегодня наши государства связывает немало совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Все, о чем сейчас мы договариваемся по Пакистану, и эти законы, которые мы принимаем, они прорывные на самом деле. Это та страна, где есть возможность развернуться нашему бизнесу, нашей промышленности, очень хороший климат и очень хорошее, позитивное, благожелательное отношение к нашей стране.

Законопроект об экспортном контроле – еще одна тема, которую обсудили в Совете Республики. Парламентарии также внесли изменения в законопроект по вопросам организации и проведения государственных экспертиз.

# СМИ Беларуси # Игорь Марзалюк

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