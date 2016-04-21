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Договор о дружбе и сотрудничестве Беларуси с Пакистаном – документ о его ратификации рассматривают в Совете Республики

21 апреля 2016 13:58
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Новости Беларуси. В эти минуты в Совете Республики проходит заседание одиннадцатой сессии верхней палаты парламента. Среди вопросов, которые намерены обсудить сенаторы — проект закона об экспортном контроле, а также о внесении изменений в законопроект по вопросам организации и проведения государственных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания парламентариев также документ о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве Беларуси с Исламской республикой Пакистан. В мае прошлого года состоялся первый официаолтьный визит Александра Лукашенко в Пакистан. И сегодня две страны связывают немало совместных проектов.

Игорь Марзалюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:
Все, о чем сейчас мы договариваемся по Пакистану, и эти законы, которые мы принимаем, они прорывные на самом деле. Это та страна, где есть возможность развернуться нашему бизнесу, нашей промышленности, очень хороший климат и очень хорошее, позитивное, благожелательное отношение к нашей стране.

# Беларусь-Пакистан # Игорь Марзалюк

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