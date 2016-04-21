Пенсии и рабочие места, медицина и образование — Президент в Послании затронул важнейшие социальные вопросы

Новости Беларуси. Нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономике. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Глава государства обратил внимание на то, что последние несколько лет темпы развития в экономике немного замедлились. И хотя основную роль в этом сыграли внешние факторы, работать есть над чем и у себя.

Впрочем, говорил Александр Лукашенко не только об экономике. Выступлением были охвачены все сферы жизни страны. Внешняя и социальная политика, инвестиции и бизнес, наука и инновации, безопасность. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ передает из Овального зала.

Не долгосрочная программа развития, а скорее план действий на самую ближайшую перспективу. Глава государства нынешнее Послание охарактеризовал так: конкретные задачи на год. Он должен стать переломным, темпы развития серьезно снизились, пришло время негативные тенденции преодолеть. Экономический блок – фундамент для благосостояния белорусов. В 2016-м уже вышел так называемый антикризисный указ. В нем и были определены четкие задачи для всех отраслей и руководителей. Например, по снижению себестоимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всего лишь на 25%. А ведь в тех странах, с которыми мы конкурируем, себестоимость продукции при значительно более высоких затратах на энергоресурсы и прочее, значительно ниже, чем у нас. А нам с ними и дальше предстоит конкурировать. Поэтому всего лишь 25%. Но не в 2 и не 3 раза. В первую очередь ставку надо делать на внедрение эффективных методов управления, использование современных стандартов качества и технологических регламентов. Существенным фактором снижения себестоимости продукции является отказ предприятий и организаций от недобросовестных посредников. Я бы попросил ответственных лиц в правительстве, министерствах, руководителей, когда я говорю о посредниках – не ждите дополнительных указаний и законопроектов. Вы знаете, что такое посредничество, и знаете, где и как можно избежать этого посредничества. Действуйте.

Последнее время наши компетентные органы, на которые все чаще обижаются некоторые деятели, вскрыли ряд вопиющих фактов. Некоторые компании закупали за рубежом продукцию, затем проводили ее через свои дочерние фирмы, продавали белорусским предприятиям в 2,3, а то и в 5 раз дороже, и снова деньги выводили в офшоры или на подконтрольные компании за пределами страны. От такой предприимчивости двойной ущерб. И, что удивительно, больше всего это касается нашего агропромышленного сектора.

Конкретные задачи и конкретные цифры. В Послании звучали и объективные аргументы, и четкие требования. Развитие конкурентоспособных производств, создание условия для честного бизнеса и эффективных рабочих мест.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для снижения затрат не обойтись без оптимизации численности работников. Это означает, что на каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное. Задача непростая. Нужны высокотехнологичные инвестиции и подготовка высококвалифицированных кадров. Я уже говорил, если вдруг на МАЗе, БелАЗе, МТЗ или других предприятиях происходит оптимизация и высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители вместе с местными органами власти должны трудоустроить на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в этом году будет жестокий.

Речь, конечно же, шла и о большой экономике. Привлечение инвестиций, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, другими международными организациями. Низкая инфляция, низкие процентные ставки, восстановление экономической активности. Для стремительного развития Беларуси нужен финансовый потенциал, но, что немаловажно, еще и потенциал интеллектуальный, научный, инновационный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное сегодня, завтра богатство – мозги, наука, инновация. А не то, что Господь положил в землю. От этого многие страны уходят. И уже ушли. Потому что создается продукт будущего. Продукт, в который заложили мозги и передовые технологии, – это продукт с высочайшей добавленной стоимостью. И мы кое-где и кое-какие подобные продукты делать научились.

Говоря о социальной сфере, глава государства затронул самые актуальные вопросы. Прежде всего, что сейчас на слуху, реформу пенсионной системы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принимая решение о пенсионном возрасте и совершенствовании пенсионной реформы, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому здесь никакой чрезвычайщины. И люди спокойно это приняли. Потому что уже около трети, а может и больше, половина пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию.

Изменения должны затронуть и систему образования. К подготовке кадров вообще особый подход. В том числе кадров для всех вертикалей власти.

Должно повышаться и качество медицинских услуг. Успехи есть, стране есть чем гордиться. Но и проблемы не все решены. Очереди в поликлиниках нужно разгрузить, завершить переход на электронные рецепты и медицинские карты. Впрочем, кроме внутренних, всех волнующих вопросов, Президент затронул взаимоотношения внешние. В очередной раз подтвердив, что Беларусь не свернет с пути многовекторной международной политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не будем жить вне этого так называемого культурного мира, который создал русский, белорус и украинец, этого славянского мира. Это наша твердая убежденность. Быть или не быть с Россией? Мы решили этот вопрос на Всенародном референдуме в свое время. И этим путем мы всегда следуем.

В реализации курса на многовекторность внешней политики важную роль играет всестороннее стратегическое партнерство Беларуси с Великим Китаем. Сейчас на повестке дня выполнение целого ряда взаимовыгодных договоренностей и конкретных проектов.

С удовольствием хочу отметить серьезный перелом в наших отношениях с Западом. Конструктивное, разноплановое сотрудничество с ЕС полностью отвечает нашим национальным интересам. Так же, как и развитие торгово-экономических связей и активизация диалога с США. Просто у нас какой-то новый этап наступил. Этап с Западом, как я бы его охарактеризовал, некой говорильни. Вот не заговорить бы этот нормальный процесс. И Запад это должен понимать, и мы, что если мы потеряем темп наших отношений, мы окажемся неинтересны друг другу. Должна быть основа. Это торгово-экономические процессы, которые всегда будут склеивать государства и народы. Но эти отношения и диалог должны быть равноправными.

Уже после послания парламентарии смогли задать Президенту свои вопросы. Или даже высказать предложения.

Валерий Бороденя, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Уважаемый Александр Григорьевич, недавно на совещании Вы поручили правительству активизировать процесс переговоров по вступлению нашей страны во Всемирную торговую организацию. Причем Вы абсолютно справедливо отметили, что в этом процессе есть как возможности, которые открываются, так и очень серьезные риски. Скажите, пожалуйста, какие Вы могли бы выделить ключевые позиции в экономике, которые в переговорном процессе необходимо в первую очередь отстаивать и защищать. Интересы каких позиций? Спасибо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Переговорный процесс – это компромиссы: где-то мы уступаем, где-то они уступают. И если мы через компромиссы, конечно же, увидим, что мы не теряем в ходе этого переговорного процесса, мы на это пойдем. Если нет, то и ходить не надо. Вот какая задача поставлена перед правительством. Мы будем вести переговоры, чтобы сохранить интересы по всем направлениям – и промышленности, и сельского хозяйства. Все сектора для нас важны и нуждаются в защите. Выделить при этом очень трудно и очень сложно.

У исполнительной и законодательной власти по сути одна цель – безопасность и развитие страны, улучшение жизни белорусского народа. Ежегодное Послание – это своего рода сверка курсов. Курс, на который ближайший год будет ориентировано государство, определен.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Задача поставлена – это экспортно-ориентированная промышленность. Ведем такие переговоры и думаем, что удастся привлечь сюда серьезные компании для организации здесь производства современных комплектующих, современных конструкций и создания высокоэффективных рабочих мест.

Наталья Гуйвик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Глава государства обратил внимание на несправедливость в оплате заработной платы нашим молодым специалистам. Которые, приходя с вузовской скамьи на производство, получают в 5 раз меньше, чем те, кто проработал 20 и более лет. Он считает, что такой подход неправильный. И поручил правительству в этом году разработать новый подход расчета заработной платы молодым специалистам.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Акцент на научно-технологическом развитии, на развитии высокотехнологичной продукции для нас крайне важен, потому что мы уделяем этому большое внимание в институтах Союзного государства. Я вообще считаю, что развитие и будущее белорусско-российских отношений как раз должно базироваться на этой сфере.

Многие тезисы из Послания главы государства еще предстоит проанализировать не только парламентариям или экспертам, но и чиновникам, бизнесменам, медикам, педагогом, ученым, да и всем белорусам. Ведь от реализации намеченных планов будет зависеть качество нашей жизни и будущий потенциал.