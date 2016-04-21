Президент Александр Лукашенко 21 апреля обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию: основные тезисы

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент поручил правительству подготовить до 1 июля госпрограмму инновационного развития

«Поручаю правительству до 1 июля 2016 года обеспечить подготовку государственной программы инновационного развития, в которой определить все ключевые подходы, приоритетные направления, первоочередные меры и инструменты для формирования экономики знаний», - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, стратегией развития Беларуси становится переход на путь инновационного развития. «И причина не в ограниченности минерально-сырьевых ресурсов. Тренд в экономике сегодня совершенно иной: главное богатство - это мозги, наука, инновации, а не то, что Господь положил в землю», - заявил Президент. Александр Лукашенко считает, что в реализации инновационной стратегии первое место отводится Национальной академии наук и Парку высоких технологий.

«Мы давно обсуждали новый формат работы Национальной академии наук, создание научной инновационно-производственной корпорации, ориентированной на формирование высокотехнологичного сектора на собственной исследовательской и технологической базе. Полагаю, что сегодня академия наук может интенсивно развивать космическую деятельность, нано- и биоиндустрию, робототехнику», - сказал глава государства. Он подчеркнул, что совместно с ГКНТ и ПВТ академия наук должна стать движущей силой технологического развития национальной экономики.

Александр Лукашенко также отметил, что повышение эффективности институтов инновационного развития - НАН Беларуси, Парка высоких технологий, Китайско-белорусского индустриального парка и технопарков - должно быть постоянно в поле зрения руководства страны, и прежде всего правительства. «Оценивать их деятельность надо не по затратному принципу, а по реальной отдаче от капиталовложений в научную сферу, чтобы она действительно работала на подъем страны, а не на удовлетворение личного любопытства ученых за государственный счет», - заявил Президент.

Нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономике

Глава государства отметил, что ежегодное Послание не претендует на роль долгосрочной программы стратегии развития страны. Речь об этом пойдет на предстоящем пятом Всебелорусском народном собрании. Сегодняшний разговор, по словам Президента, будет о целях ближайшей перспективы и конкретных задачах на нынешний год. «Я придаю ему, как и вы, особое значение по многим причинам. Но в первую очередь из-за того, что с него начинается новый пятилетний этап развития. Он должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в последние 2-3 года темпы развития в экономике замедлились. «И хотя основную роль в этом сыграли внешние факторы, тем не менее, надо признать и свои недоработки. Мы отстаем от передовых стран по уровню производительности труда, затратам энергии, материалов и в конечном итоге по конкурентоспособности товаров и услуг. Угрозам нашей экономической безопасности мы должны противопоставить организованность и инициативу, мобилизацию всех ресурсов и умение эффективно хозяйствовать. На сей счет мы говорили не единожды», - напомнил глава государства. Александр Лукашенко добавил, что 2016 год станет серьезным экзаменом для всех ветвей власти и управленческих структур, он покажет, кто на что способен в преодолении трудностей.

Президент обозначил приоритетные направления для снижения затрат на предприятиях

«Все решения, которые касаются экономики, в этом году конкретизированы и приняты. Их просто нужно реализовать. Прямым руководством к действию является указ от 23 февраля 2016 года №78. В нем определены основные направления работы, предельно четко расписано каждому, что и как делать. Остановлюсь на главном - на факторах роста и резервах, способных обеспечить устойчивое развитие», - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, первым из них является снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции. «Это стратегическое направление повышения конкурентоспособности экономики. Оно касается каждого рабочего места, технологического участка, завода, сельхозпредприятия, региона и отрасли. Хочу особо подчеркнуть, что перед государственными органами поставлена задача обеспечить снижение себестоимости не менее чем на 25%. И она должна быть выполнена», - отметил он.

Президент пояснил, что в первую очередь ставку надо делать на внедрение эффективных методов управления, использование современных стандартов качества и технологических регламентов. «Здесь прямое поручение министрам - значительную долю снижения затрат следует обеспечить именно за счет этих факторов. Еще раз проработайте вопрос о сокращении непроизводственных расходов, откажитесь от тех капитальных вложений, которые в ближайшее время не дадут отдачи», - констатировал Александр Лукашенко.

Существенным фактором снижения себестоимости продукции является отказ предприятий и организаций от недобросовестных посредников, которые используют серые схемы для накрутки цен в свою пользу при поставках сырья, запчастей или комплектующих деталей, особенно из-за пределов страны. «И я бы попросил ответственных лиц в правительстве, министерствах, руководителей, когда я говорю о посредниках - не ждите дополнительных указаний и законопроектов. Вы знаете, что такое посредничество, где и как можно его избежать», - заявил он.

В проблемные предприятия необходимо вдохнуть новую жизнь за счет инвестиций и технологий

«Основной стратегией развития и основой государственных предприятий должны стать эффективность и прибыльность. Каждое проблемное предприятие необходимо рассмотреть исходя из перспектив его деятельности. Но закрытие предприятий - это не перспектива, речь идет о ликвидации неэффективной деятельности, а не предприятий и коллективов. То есть о том, чтобы вдохнуть в них новую жизнь за счет инвестиций, новых технологий, новых систем управления, новых производств», - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что если какое-либо предприятие и будет закрыто, то на его месте обязательно должно появиться новое предприятие. «Чтобы люди каждое утро имели возможность пойти на работу, честно вложить свой труд, получить зарплату и прокормить свою семью. Вот единственное требование», - подчеркнул Президент.

Президент требует активизировать дедолларизацию экономики

«Требуется активизировать процесс дедолларизации экономики, в этом плане немало сделано. Когда население доверяет своей валюте, хранит в ней сбережения, оно поддерживает национальную экономику. Уже многое сделано для сокращения использования иностранной валюты в расчетах на территории страны. Банками созданы привлекательные условия, позволяющие населению получать по своим вкладам реальный доход в рублях», - отметил Александр Лукашенко. При этом глава государства акцентировал внимание, что дедолларизация невозможна без изменения сознания, психологии людей, привыкших все считать в условных единицах.

«Надо начинать в первую очередь с государственных органов. Следует уже в текущем году принять все необходимые решения, чтобы максимально отказаться от привязки ставок налогов, пошлин, арендной платы, тарифов к иностранной валюте и установить их исключительно в белорусских рублях», - подчеркнул Президент.

Правительство и Нацбанк способны после деноминации обеспечить макроэкономическую стабильность в стране

«Деноминация - это новый этап развития национальной денежной системы. Она проводится не только для удобства финансовых расчетов. Этим правительство и Нацбанк подчеркивают свою решимость и способность обеспечить макроэкономическую стабильность в стране. А значит низкую инфляцию, низкие процентные ставки и восстановление экономической активности», - отметил Александр Лукашенко. «Воспользуйтесь этим этапом - этапом деноминации - и решите вопрос и по ставкам, и по дедолларизации страны», - потребовал глава государства.

«Диктатура качества» должна стать показателем профессионализма в организации производства

«Качество продукции - это важнейшая составляющая конкурентоспособности. На каждом предприятии "диктатура качества" должна стать показателем профессионализма в организации производства", - отметил Александр Лукашенко. По его словам, сегодня ослаблена требовательность к руководству предприятий по внедрению систем управления качеством. Отраслевые стандарты ниже лучших мировых практик. «Работу по продвижению передовых методик в стране должен возглавить Госстандарт», - считает Президент.

Также глава государства подчеркнул, что одной из новых точек роста экономики, которые дадут устойчивую динамику ее развития, должна стать «зеленая» индустрия. «Речь идет о новых безопасных стандартах качества производимой продукции. Это основа диверсификации нашего экспорта для выхода на рынки развитых стран и инвестиции в будущее», - констатировал Александр Лукашенко.

Руководители должны умело организовать дело и вести за собой людей, а не плыть по течению

Президент отметил, что особую актуальность приобретает подготовка руководителей новой формации, способных адаптироваться к сложной обстановке. «В нынешней ситуации необходимо решать следующие задачи. Государственная кадровая политика должна быть направлена на реализацию приоритетов социально-экономического развития и обеспечить подготовку и расстановку кадров, способных осуществить эффективное управление отраслями экономики.

Руководящий состав должен умело организовать дело и вести за собой людей, а не плыть по течению», - уверен глава государства. При этом белорусский лидер обратил внимание, что задача органов власти - поддержать профессиональных и инициативных работников, поощрять их самостоятельность и высокую результативность.

На каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное

«Для снижения затрат на производство не обойтись без оптимизации численности работников. Это означает, что на каждое сокращенное место должно быть создано новое, более производительное. Задача непростая. Нужны высокотехнологичные инвестиции и подготовка высококвалифицированных кадров», - отметил глава государства.

«Я уже говорил, если вдруг на МАЗе, БелАЗе, МТЗ или других предприятиях происходит оптимизация и высвобождается энное количество работников, то этих людей руководители вместе с местными органами власти должны трудоустроить на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Я это говорю не в первый раз, но спрос за это в текущем году будет жестокий. В данных вопросах правительству, губернаторам, всей вертикали власти необходимо работать на опережение», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что задача ежегодно создавать 50 тыс. новых рабочих мест является минимальным требованием. «Подчеркиваю, всего лишь 50 тыс., даже не 100 тыс. и не миллион, как нам предлагают. Чтобы создать миллион рабочих мест, надо иметь миллиарды долларов. Это, во-первых. Во-вторых, надо иметь высококвалифицированных работников, в-третьих, рабочие места не нужны вчерашнего дня, нужны рабочие места завтрашнего дня. А это значит, что нам надо создать за год или пять лет, как предлагается, новую экономику Беларуси, чтобы на эти предприятия трудоустроить миллион человек», - пояснил он.

«Помните - рабочие места создаются не для отчетов, а для людей. И еще один аспект проблемы. Пока создаются новые рабочие места, необходимо обеспечить условия и для самозанятости людей. Сегодня ситуация на рынке труда достаточно изменчива, и нам нужно быстро на это реагировать», - резюмировал глава государства.

Обращаясь к председателям облисполкомов, Александр Лукашенко подчеркнул, что местные органы власти должны сконцентрировать усилия на создании необходимой инфраструктуры для новых рабочих мест в малом бизнесе и условий для его роста. «Вы, губернаторы, отвечаете за то, чтобы малый бизнес развивался в средний и крупный. Если вам кто-то или что-то мешает, вносите конкретные предложения», - констатировал Президент.

Президент считает необходимым придать импортозамещению новый импульс и смысл

«Беларусь уже не первый год занимается импортозамещением. Однако сейчас этому направлению надо придать новый импульс и смысл. Сфер применения достаточно много», - отметил Александр Лукашенко. По его мнению, основным элементом динамичного ипортозамещения является расширение объемов локализации производства на совместных предприятиях. «Имея в Беларуси крупные сборочные производства, мы до сих пор завозим комплектацию из-за границы: кресла, отделочные материалы, автомобильные стекла, автокомпоненты. А ведь их надо делать у нас. Вот где ниша для наших предпринимателей и направления конкретной работы экономического штаба страны», - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ключевой параметр результативности работы правительства в этом направлении определен: прирост не менее чем на $600 млн импортозамещающей продукции ежегодно. «Все рычаги для поддержки бизнеса, который занимается производством, у губернаторов есть - продажа неиспользуемого имущества, сдача его в аренду по доступным ценам и другие», - констатировал глава государства.

Рациональный и прагматичный подход к формированию тарифов будет обеспечен во всех сферах

«Рациональный и прагматичный подход к формированию тарифов будет обеспечен во всех сферах, оказывающих услуги населению нашей страны. Работа в этом направлении, как вы знаете, ведется», - отметил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в этом году придется ужаться всем. «Так, как это мы сделали в жилищно-коммунальной сфере, обеспечив баланс интересов населения и предприятий», - констатировал он.

Программа с МВФ не панацея, но индикатор открытости белорусской экономики

В сотрудничестве с международными финансовыми организациями заложен большой инвестиционный потенциал. «Это откроет двери для многих крупных инвесторов. Особого внимания требует развитие сотрудничества с Международным валютным фондом. Программа с МВФ - это не панацея, но индикатор открытости нашей экономики», - выразил уверенность белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, разговаривать с МВФ белорусская сторона должна, защищая свои интересы, «доказывая, рассказывая, требуя того, чтобы нас понимали на переговорном процессе». Международный валютный фонд - специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), созданный в 1945 году. Беларусь является членом МВФ с 1992 года.

Правительству до 1 сентября поручено проанализировать законодательство на предмет ясности для инвесторов

«Главный стимул для инвестиций - это ясные и понятные правила и законы, которые соблюдают все: как наши отечественные, так и зарубежные инвесторы. Но если у нас в экономике есть такие законы, которые тормозят процесс привлечения капиталовложений, то необходимо быстро реагировать и гибко адаптировать к меняющейся реальной ситуации», - отметил белорусский лидер. В этой связи он поручил правительству до 1 сентября проанализировать и систематизировать инвестиционное законодательство и внести соответствующие предложения.

Александр Лукашенко при этом назвал принципы, которым должна соответствовать инвестиционная политика в 2016 году. Это максимальное привлечение прямых иностранных инвестиций, концентрация вложений в активные основные средства (в передовые технологии, информационные системы, робототехнику) и повышение отдачи от вложенных средств за счет эффективности управления проектами.

Президент потребовал убрать бюрократические барьеры для вовлечения в экономику средств МФО

«Требую в кратчайшие сроки устранить все так называемые законодательные препятствия для вовлечения в экономику страны средств международных финансовых организаций. Говоря простым языком, убрать всякие бюрократические барьеры», - отметил глава государства. Он также поручил правительству завершить в кратчайшие сроки упрощение порядка заключения международных договоров.

Не менее $1,5 млрд иностранных инвестиций нужно привлечь за год в страну для роста экономики

«В этом году для восстановления экономического роста необходимо привлечь не менее $1,5 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что позволит заместить недостающие внутренние ресурсы внешними источниками», - отметил глава государства. Он обратил внимание, что сегодня в мире одним из крупнейших инвесторов является Китай. «Для Беларуси в настоящее время открыта кредитная линия на $8 млрд и обещано при освоении миллиардов долларов столько, сколько надо для страны», - сказал он.

Беларусь заинтересована в создании всеобъемлющей системы безопасности Евразийского региона

«Наша страна особо заинтересована в создании всеобъемлющей и справедливой системы обеспечения безопасности обширного и, к сожалению, взрывоопасного Евразийского региона», - сказал глава государства. В этой связи, по его словам, Беларусь принимает меры и на уровне межгосударственного взаимодействия, и в укреплении оборонного потенциала своей страны. «Мы не брязгаем каким-то оружием. Нет. Мы серьезно и открыто говорим о том, что создаем современный, оборонный комплекс нашей страны. Кстати, часть региональной оборонной системы Беларуси и России на западном направлении, в основе которого является белорусская армия», - добавил он.

В глобальном масштабе этой цели служит Организация Договора о коллективной безопасности, отметил Президент. Повышение боеготовности Коллективных сил оперативного реагирования позволяет противостоять таким вызовам, как международный терроризм, наркотрафик, незаконная миграция и организованная преступность. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь с учетом обострения ситуации в дальнем и ближнем зарубежье вынуждена наращивать свой оборонный потенциал, чтобы не оказаться беззащитным объектом локального военного конфликта.

Значимой вехой в повышении обороноспособности он назвал принятие в этом году новой редакции Военной доктрины белорусского государства. «В ней четко определен миролюбивый характер нашей внешней политики. Вместе с тем в документе подчеркнуто, что для защиты своей страны в случае исчерпания мер невоенного характера мы готовы к применению военной силы как против внешней агрессии, так и для нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», - заметил Президент.

Для противодействия угрозам гибридных войн и «цветных революций» созданы Силы специальных операций и разработана система территориальной обороны. При этом он добавил, что внутренний конфликт, особенно в Беларуси, возможет только при поддержке внешних сил. «Поэтому мы ориентируем вооруженные силы на противодействие подобным «внутренним конфликтам», - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в Военной доктрине упор сделан и на развитие оборонной промышленности как высокотехнологичного сектора экономики, призванного не только удовлетворять потребности силовых структур страны в современных видах вооружения и специальной техники, но и поставлять на экспорт свою продукцию. «Главная задача всех силовых структур - обеспечивать неприкосновенность нашей Родины, ее территориальную целостность и конституционный порядок, постоянно поддерживать спокойную обстановку, необходимую для устойчивого развития страны и мирной жизни людей», - резюмировал Александр Лукашенко.

Беларусь отмечает важную роль партнерства с Китаем и рассчитывает на равноправный диалог с Западом

В реализации курса на многовекторность внешней политики важную роль играет всестороннее стратегическое партнерство Беларуси с Великим Китаем. Сейчас на повестке дня выполнение целого ряда взаимовыгодных договоренностей и конкретных проектов, напомнил Президент. Касаясь отношений и диалога с Западом, Александр Лукашенко подчеркнул, что они должны быть равноправными. «В сотрудничестве с Западом нас интересуют прежде всего инвестиции, трансфер технологий, создание передовых совместных производств, участие белорусских компаний в международных производственных цепочках», - сказал Президент.

Принципиально важно не допустить появления новых разделительных линий в Европейском регионе, чтобы взаимоотношения ЕС и ЕАЭС носили не взаимоисключающий, а взаимодополняющий характер, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент напомнил, что в истории Беларуси немало негативных примеров, когда она оказывалась в эпицентре такого раздела. Поэтому для страны, которая, случись что, может вновь стать такой разделительной линией, это не просто политическая трескотня, подытожил глава государства.

Президент призвал парламент укрепить позиции на международной арене

Глава государства отметил, что надо сохранять связи с Российской Федерацией, ее регионами, расширять сотрудничество с парламентариями стран Европы, Юго-Восточной Азии, Америки и Африки. «Результат этих мероприятий должен проявиться как в повышении политического имиджа Беларуси, так и в активном продвижении экономических интересов нашей страны», - сказал Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что для депутата Палаты представителей или члена Совета Республики не должно быть несущественных проблем избирателей. «С каждым вопросом, поднятым в обращении жителей соответствующей территории, необходимо дойти до сути проблемы, предметно разобраться и оказать содействие в ее решении. Именно таким путем завоевываются авторитет и уважение граждан. Но это отнюдь не значит, что вы должны решать те проблемы, которые должна решать вертикаль власти исполнительная. Но вы люди самые активные, люди, которые видят эти проблемы... Вы должны их поставить перед соответствующими органами для решения, если это не ваша компетенция», - сказал глава государства.

Беларусь может и должна играть более активную и значительную роль в мировой политике

Президент подчеркнул, что не Беларусь рвется к тому, чтобы играть более активную и значительную роль в мировой политике. «От нас этого уже требуют мировые державы, а по каким-то вопросам и просят», - отметил Александр Лукашенко. «Сегодня Беларусь - это опора безопасности в регионе. У нас нет конфликтов ни по религиозному, ни по национальному признакам. Мы никогда не создавали и не создаем проблем соседям. И никогда не будем их создавать», - гарантировал глава государства, добавив, что многовекторность внешней политики как была, так и остается основным принципом Беларуси.



Беларусь должна быть готова противостоять международному терроризму

«Беларусь должна быть готова противостоять международному терроризму, жестко и принципиально пресекать любые его проявления, взаимодействуя с другими государствами и создавая собственную систему обеспечения безопасности, - заявил Александр Лукашенко. - В последние годы серьезно изменилась обстановка в мире. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квазигосударства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Волна терроризма буквально захлестнула многие страны. Кровавые события в Париже, Брюсселе потрясли весь мир. Угроза сохраняется для других государств, о чем нельзя забывать», - также сказал глава государства. «Конструктивное участие в обеспечении безопасности принимает все белорусское общество, демонстрируя сплоченность перед лицом новых угроз и понимание принимаемых силовыми структурами мер», - также отметил Президент.

Отдельным силам в России надо прекратить разговоры о развороте Беларуси

Александр Лукашенко подчеркнул, что Российская Федерация - это союзница и стратегический партнер Беларуси. «Поэтому нам следует динамично развивать всестороннее сотрудничество на межгосударственном и региональном уровнях», - убежден Президент. «Противно слушать из некоторых ангажированных рупоров из России, что у нас чуть ли не мягкая белорусизация, еще что-то тут происходит - чуть ли не разворот. Не знаю только, куда мы можем развернуться?» - задался риторическим вопросом глава белорусского государства. Он считает, что «отдельным силам, структурам в России надо уже прекратить эту тягомотину». «Куда нам разворачиваться? Мы были и есть братья, - продолжил Александр Лукашенко. - Это исторически, веками предопределено». В то же время глава государства подчеркнул, что в России должны понимать, что белорусы не будут мальчиками на побегушках.

Беларусь - самостоятельное суверенное государство, образно говоря, живущее с Россией в одном доме, но имеющее свою квартиру. Александр Лукашенко напомнил, что это и слова нынешнего Президента России, который готов на этом строить отношения с Беларусью. В этой связи белорусский лидер вновь выразил недоумение по поводу того, что некоторые, в том числе провластные рупоры, зацикливаются на другом, доходя до клеветы. «Надо это заканчивать, это к добру не приводит», - предостерег глава белорусского государства. Беларусь и Россия бок о бок развивают Союзное государство, а теперь и ЕАЭС.

Александр Лукашенко призвал российских партнеров придерживаться выработанных принципов. Например, договоренности о том, что на территории двух стран не будут создаваться альтернативные производства. Президент напомнил о претензиях российской стороны по поводу того, что Беларусь якобы отказалась продавать МЗКТ, и о предложениях наладить аналогичное производство на КамАЗе. Глава государства рассказал, что на последних переговорах с руководством России отмечал: «Хотите купить - покупайте, раз ваш интерес». Но обращал внимание, что и у Беларуси есть свой интерес в России - в добыче на ее территории нефти. Однако договоренности по этому вопросу так пока и не достигнуты, констатировал Президент.

СНГ нужно модернизировать и сохранить как международную организацию

Президент упомянул о негативных тенденциях в Содружестве Независимых Государств: количество его членов сокращается, отношения между некоторыми странами обостряются, о чем свидетельствует недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией. Звучат предложения даже упразднить СНГ. «Разделяя мнение о безусловной необходимости модернизации Содружества, Беларусь считает нужным сохранить его как международную организацию», - подчеркнул Александр Лукашенко. Президент пояснил, что Беларусь видит задачу модернизации в том, чтобы сделать СНГ более сильным и привлекательным для государств - участников, адаптировать его к современным реалиям.



Нет более высокой ценности, чем мир и безопасность

«Нет более высокой ценности (это Украина показала и другие государства, сейчас особенно - Сирия), чем мир и безопасность», - сказал Президент. «Если на голову сыпятся бомбы, если общество в раздрае, если друг на друга пошли с пулеметами и гранатами, когда человек не может жить на своей земле, - о чем может быть речь? О демографических ножницах? Кто будет в это время рожать? » - отметил Александр Лукашенко. Именно по этой причине, как считает глава государства, необходимо всегда подчеркивать, что мир, безопасность, обороноспособность - это очень важно.

Президент призвал говорить об этом, не стесняясь критиков. «Все остальное мы найдем, купим. Это второстепенно», - подчеркнул глава государства. Он добавил, что ни в какое сравнение с «безопасностью и миром на этом клочке земли, где живут белорусы», это не идет. «От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить проникновения к нам хаоса и насилия извне, избежать ошибок соседей, зависит будущее нашей Беларуси. Мы просто обязаны сберечь главное достояние - мир, стабильность, межнациональное, межконфессиональное согласие, открытость к сотрудничеству», - резюмировал Александр Лукашенко.

Защита информационного пространства особенно важна в современных условиях

«Не секрет, что Беларусь "простреливается" различными информационными потоками. Поэтому необходимо умело и системно противостоять негативным явлениям, настойчиво проводить свою линию, защищая интересы белорусского народа и государства. Клевете, различным инсинуациям нужно давать решительный отпор», - сказал глава государства. Он добавил, что в свое время бытовало выражение: «К штыку приравнять перо». «И кстати, все руководители крупнейших средств массовой информации когда-то этот штык носили при себе. Но, то ли штык подзатупился, то ли перо потеряли. Вот эту боевитость и умение активно и профессионально вести дискуссию, отстаивать конструктивную позицию сегодня как никогда важно взять на вооружение нашим газетам, журналам, телеканалам и радиопередачам не только республиканского уровня, но и регионального», - убежден Президент.

Президент гарантирует защиту прав предпринимателей, которые честно ведут свое дело

«Государство защищает и будет защищать права, собственность и достоинство всех предпринимателей, которые честно ведут свое дело. Но мы вправе ожидать неукоснительного соблюдения законов, "выхода из тени" и отказа от неуплаты налогов», - заявил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что улучшение деловой среды - это постоянный процесс. Положительные результаты есть и подтверждаются международными экспертами. «В последнем отчете Всемирного банка "Ведение бизнеса 2016" по показателю "Налогообложение" наша страна заняла 63 место среди почти 200 государств, продвинувшись за пять лет на 126 позиций. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель - войти в первую тридцатку стран по условиям ведения бизнеса», - подчеркнул глава государства.

«Что в стране нашей мешает заниматься бизнесом? Все кричали, что разрешительный принцип, дайте заявительный. Дали - пожалуйста, иди, пиши заявление и занимайся бизнесом. Но если кто-то хочет заниматься бизнесом в собственных интересах и так, как он считает нужным, не учитывая наше законодательство, тогда вам не место работы в Беларуси. Надо прекратить этот спор, никому он не нужен, потому что масса бизнесменов ни на что не обижается, они сегодня зарегистрировались и работают честно. Главное - уплати налоги и можешь спокойно спать, можешь не спать, это твое право. Но только отдай то, что ты должен отдать государству, как и во всем мире», - заявил Александр Лукашенко.

«Некоторые говорят - ах, кого-то там задержали, арестовали, завтра вроде бы придут за другими. Ну, конечно, придут, если вы будете так работать, если вы будете обдирать государство и не платить налоги. Покажите еще один факт за исключением уплаты налогов, по причине которого задержан хоть один предприниматель или бизнесмен. Положите на стол такие факты - их нет. И молите бога, что вы живете не в Соединенных Штатах Америки - я обращаюсь к тем бизнесменам и предпринимателям, которые это заявляют», - сказал глава государства.

В основе госполитики лежит забота о человеке

«Намеченные меры должны способствовать преодолению негативных тенденций и восстановить динамику социально-экономического развития. Для этого нужна инициативная и слаженная работа на общий результат как в центре, так и на местах», - подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что все системные решения руководством страны приняты. «В основе государственной политики лежит забота о человеке, о повышении благосостояния и качества жизни людей. Это наш главный принцип и магистральный путь развития», - сказал глава государства.

В Беларуси не будут уменьшать пенсии, увеличивать выплаты предприятий и работников в пенсионный фонд

«Главный посыл - мы не намерены уменьшать размеры пенсий, так же как и увеличивать налоги на предприятия и социальные выплаты самих работающих в пенсионный фонд», - отметил белорусский лидер. По его словам, совершенствование пенсионной системы - это не только повышение пенсионного возраста. Что касается принципов развития пенсионной системы, Президент отметил: «Сохраняя ее нынешнюю солидарную основу, распределительную, в дальнейшем мы будем более активно развивать и другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину, убедились, что мы поступили абсолютно правильно, не нагнетая накопительную систему. Посмотрите, сколько у них кувырканий из-за этого».

«Мы дали право людям - выбирайте. Если вы хотите накопительную систему, вместе с предприятиями накапливайте. Но мы сохранили основу, чтобы люди с голоду не поумирали и кусок хлеба имели. Мы сохранили эту плохую в кавычках солидарную систему», - подчеркнул белорусский лидер. Говоря о том, что будет дальше, Президент пояснил: «Сложатся нормальные условия - мы будем вести себя более активно. Но люди постепенно привыкнут к этому (это же не самая продвинутая часть нашего населения, это же наши старики). И здесь ломка абсолютно недопустима чисто психологически». «Будем двигаться вперед с учетом реальных процессов в экономике и в общественных настроениях, чтобы не допустить потерь из-за инфляции или иных негативных тенденций», - резюмировал Александр Лукашенко.

В повышении пенсионного возраста нет никакой чрезвычайщины

«В этом году особый общественный резонанс получили вопросы совершенствования нашей пенсионной системы, - сказал Александр Лукашенко. - Принимая решение о повышении пенсионного возраста и пенсионной реформе, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому тут никакой чрезвычайщины. И люди спокойно это приняли». Тем не менее, добавил Президент, обсуждались разные варианты решения этой проблемы.

Наиболее рациональным признано постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. «Нас тоже критиковали (особенно россияне этим грешат): мол, Лукашенко испугался, надо было на 5 лет, а он поднял всего на 3 года. Отвечаю на этот вопрос: в данном случае все равно - на 5 лет или на 3 года, разницы нет с точки зрения финансовой наполняемости бюджета и с точки зрения возрастного уровня нашего населения, - считает белорусский лидер. - Мы сделали этот первый шаг. Он будет длиться 6-7 лет, а дальше, как я говорил, мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость».



Лукашенко поручил выработать в Беларуси новые критерии оплаты труда

«Нужно обеспечить - и это самое главное - гарантируемое государством предоставление первого рабочего места выпускникам учреждений образования. Молодой специалист - будущее любого предприятия, - подчеркнул Александр Лукашенко. - При этом очень правильно сегодня ставят вопросы в учительской среде и научных организациях. Это же ненормально: такая разбежка в зарплате между молодым специалистом, который пришел в аудиторию и преподавателем, который работает 20 лет и получает за выслугу, стаж и еще какие-то бонусы. А молодой специалист отстает от него в заработной плате в 5 раз. Это нормально? Нет».

Глава государства считает, что зарплата должна соответствовать проделанному труду. «Вы хотите сказать, что молодежь сегодня приходит и работает хуже, чем те, кто по 20-30 лет стоит у станка? Молодые люди, приходя на работу, выдают результаты значительно выше, чем взрослые кадры. Я не хочу сказать, что они плохие. Мы неправильными пользуемся критериями: молодой - значит, ты ничего не получаешь; дорастешь до старика - получишь. Это неправильно. Надо судить по тому, как работает человек, какой его труд, что он вкладывает в свою работу», - отметил Президент.

В Беларуси продолжится курс на омоложение кадров

«Надо продолжить курс на омоложение, создание эффективного резерва, наращивание потенциала кадров. Важно их максимально быстрое профессиональное становление в качестве современных антикризисных управляющих, способных придать новый импульс в развитии той или иной сферы деятельности», - обратил внимание Александр Лукашенко. При этом, по словам Президента, на подготовку кадров необходимо мобилизовать все имеющиеся ресурсы: образовательный, научный, административный. И особенно - интеллектуальный.

Главная задача в демографической сфере - создание условий для роста населения

«Что касается задач в демографической сфере, то главное остается неизменным: создание условий для роста населения страны, - отметил белорусский лидер. - За десятилетие с той поры, как была принята первая государственная программа решения демографических проблем, мы получили результат, к которому стремились: практически сжаты демографические ножницы! В 2015 году уровень рождаемости практически сравнялся с уровнем смертности, родилось почти 120 тыс. детишек. Такой рождаемости не было больше 20 лет».

За 10 лет младенческая смертность в республике снизилась почти в 3 раза. По этому показателю Беларусь вышла на передовые позиции в мире. «Это самое главное наше достояние, когда женщина рожает и полностью уверена в том, что ребенок будет здоровым, - сказал Президент. - Радует и то, что увеличивается размер белорусской семьи, более 56% новорожденных - это вторые и последующие дети. Это прорыв». По словам главы государства, демографические программы доказали свою результативность, продолжится их реализация в полном объеме. Уже задействован такой механизм поддержки семьи, как материнский капитал, а также помощь в решении жилищных проблем.

«Мы и дальше будем прежде всего уделять внимание многодетным семьям в плане жилья», - добавил он. «Инвестиции в семью - это инвестиции в будущее развитие, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но сегодня необходимо сместить акценты с экономической составляющей, которая достаточно весома, на политику семейного благополучия, психологической устойчивости и стабильности. Что греха таить, некоторые семьи, родив троих-четверых детей, говорят - это Лукашенко дети, пусть он ими занимается. Нет, дорогие мои, я готов подставить плечо, но забота о детях проходит прежде всего через семью». Развитие семейной инфраструктуры, создание условий для семейного досуга, культурно-массовых развлечений, совместных занятий спортом как в городской, так и в сельской местности - еще одно немаловажное условие в деле сплочения семьи, считает он.

Надо всколыхнуть учительство

«Знания многих выпускников учебных заведений оставляют, к сожалению, желать лучшего. Немало звучит претензий и по поводу учебников. Но самая главная проблема … это проблема учителей, как бы кому-то это ни нравилось. Поэтому надо сделать все, чтобы воспитать, "родить", если хотите, нового учителя», - заявил Александр Лукашенко. «Надо всколыхнуть наше учительство, надо заставить учителя, как прежде, работать с семьей, с учениками, как это было в наше время, когда учитель такое же время, как в школе, был в семье своего ученика. Давайте посмотрим, так ли это сегодня. И сколько вы встречались с учителями своих детей у себя дома, интересовались ли они этим, живет ли учитель проблемами ученика? Нет. Поэтому это наша главная задача. Все остальные - решаемы», - сказал белорусский лидер.

Президент также подчеркнул, что система образования сегодня требует качественного совершенствования. «Я не говорю о какой-то реформе, ломке, как у нас привыкли это делать. Надо делать следующий шаг. Честно говоря, я уже вчера думал о том, что мы систему образования отреформировали, усовершенствовали и больше к ней не надо прикасаться», - сказал глава государства. По его словам, в последние годы произошел невероятный космический скачок в развитии общества.

Новые технологии, интернет просто «повязали» весь мир. «Нам от этого отстать нельзя, прежде всего в образовании», - сказал Александр Лукашенко. Президент также отметил, что стоит задача подготовки и выпуска для школ, ссузов и вузов современной учебной литературы на самом высоком уровне. Причем такое издание должно быть и в электронной версии.

Преподавание в вузах не ориентировано на решение сегодняшних задач

«Нам надо почаще - и парламентариям, и мне, и правительству - бывать в вузах, где готовят и переподготавливают кадры. Пусть не обижаются на меня руководители и преподаватели вузов, но преподавание в своем большинстве не ориентировано на решение тех задач, о которых мы сегодня говорим. Как были желтые конспекты, закостенелые знания, так они и остались. Нам нужны новые люди с новыми знаниями», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что еще одной важной задачей остается подготовка и переподготовка специалистов в соответствии с потребностями экономики. «В современных условиях нельзя допустить разрыва между научно-техническим уровнем нового производства и квалификацией кадров. И переподготовку кадров надо вести не в институтах повышения квалификации, а непосредственно на производстве, на тех участках, где будут работать специалисты и руководители. Чтобы люди видели новые технологии, новые образцы продукции, новые методики», - уверен Президент.

Белорусский лидер добавил, что кризисы приходят и уходят, а люди остаются главным ресурсом страны. «Квалифицированные кадры - от рабочего и инженера до ученого и управленца - нужно выращивать повседневным кропотливым трудом! Поручаю правительству принять необходимые меры по устранению имеющихся проблем», - сказал Александр Лукашенко.

Беларуси не следует бездумно копировать западную систему образования

«Ратуя за улучшение высшего образования, многие сегодня с надеждой смотрят на недавнее вступление Беларуси в Болонский процесс. Конечно, важно, что мы вливаемся в некую общеобразовательную европейскую «реку». Сможем реализовать тесные контакты с зарубежными вузами, проводить студенческие обмены, участвовать в совместных научных проектах. Но при этом не следует бездумно копировать западную систему образования», - заявил Александр Лукашенко. В этой системе, по его словам, наряду с плюсами есть и минусы, которые надо отсеивать.

«Белорусская высшая школа еще с советских времен имеет богатый опыт организации учебного процесса, и мы не должны утратить положительные качества, - сказал глава государства. - Речь идет прежде всего о системе патриотического, морально-этического и эстетического воспитания, которая требует всяческой поддержки и развития в современных условиях». «И здесь мне видится особая роль нашей системы образования, которая должна, во-первых, научить молодежь жить в нынешней насыщенной и очень информационной среде. Во-вторых, воспитывать нравственную личность, прививать чувство гражданской ответственности человеку с младых лет, чтобы каждый смог видеть разницу между добром и злом и выбирать именно ту положительную сторону любого явления», - добавил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что персональную ответственность за воспитательную работу в учебных коллективах несут руководители учреждений образования. Но в более широком контексте эти вопросы постоянно должны находиться в зоне особого внимания идеологического актива страны и таких конструктивных общественных организаций, как БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, ветеранские объединения и, конечно же, Федерация профсоюзов, у которой еще более широкие функции воспитания человека труда и защиты его прав. «О задачах и перспективах дальнейшего развития системы образования и воспитания молодежи мы более подробно, как мною обещано, и предметно поговорим на августовских совещаниях с педагогами», - резюмировал Александр Лукашенко.

Президент поручил незамедлительно внедрять в практику созданные НАН прорывные технологии

«У нас всегда была проблема: вот мы, ученые, изобрели, а вот они - Семашко с промышленностью и Вовк, село - брать не хотят. Вопрос решен просто: за все отвечает руководитель академии наук. Если он определил, что это прорывные технологии созданы, передал в правительство и указал или не указал, кто будет в стране реализовывать, это должно реализовываться мгновенно, немедленно, без всяких аргументов и споров. Если нет - доклад Президенту», - отметил Александр Лукашенко. Национальной академии наук и Парку высоких технологий Президент отвел ведущие места в реализации инновационной стратегии.



Культура должна играть более активную роль в сплочении народа

Александр Лукашенко напомнил, что среди особенностей 2016 года то, что он объявлен Годом культуры. «Вызвано это тем, что культура, в широком смысле слова, должна играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных целей, высоких нравственных принципов и наших добрых традиций. В непрерывном глубоком процессе формирования трудолюбивой, образованной, духовно богатой и здоровой нации!» - уверен Президент. Акцент будет сделан на художественной, творческой сфере.

По мнению главы государства, большое внимание надо уделять и другим направлениям: культуре производства и земледелия, быта и человеческих отношений, обустройства городов и сeл, бережного сохранения исторического наследия. «Все это задачи Года культуры», - подчеркнул Александр Лукашенко.



Каждый вложенный в строительство объектов культуры рубль должен приносить пользу

Президент отметил, что на реализацию государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы заложены солидные средства республиканского и местных бюджетов. «Правительство и местная власть обязаны помнить, что каждый рубль, вложенный в строительство и реконструкцию объектов культуры, должен приносить пользу. Несвиж и Мир, музей Великой Отечественной войны - хорошие примеры. Но что дальше?» - сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость системных подходов в сфере культуры. «Когда будет внедрен системный подход к модернизации учреждений культуры, имеющих важное республиканское значение?» - спросил Президент.



Главная задача в Год культуры - активизация интеллектуальных и духовных сил общества

По словам главы государства, одно из важных достижений государства за двадцатипятилетнюю историю независимости - сохранение богатого и разнообразного исторического наследия белорусов, удовлетворение культурных запросов людей. «Главная задача в Год культуры - активизация интеллектуальных и духовных сил общества, прежде всего молодежи, для дальнейшего социально-экономического развития страны», - сказал белорусский лидер.

Министерству культуры стоит уделить особое внимание культурной безопасности государства. «К сожалению, в настоящее время и эта сфера духовной жизни народа стала ареной для противостояния политических сил, размежеваний и дележки достижений. Сегодня задача - не допустить конфронтации общества, всячески содействовать его консолидации ради благополучного настоящего и будущего нашей страны», - заявил Александр Лукашенко.



Народ Беларуси вправе ожидать от олимпийцев достойного выступления

«Мы многого добились в развитии спорта высших достижений. У нас впереди главный экзамен четырехлетия - Олимпиада 2016 года. Для спортсменов и тренеров в нынешних непростых условиях сделано все возможное, чтобы они смогли показать в Рио-де-Жанейро высокие результаты, - отметил Александр Лукашенко. - И народ Беларуси вправе ожидать от них достойного выступления, которым можно будет гордиться».

