Февраль стал прорывным для белорусской дипломатии - сигнал для западных предпринимателей, не заметить который они наверняка не смогут

Президент Беларуси в середине марта планирует визит в Казахстан. Но в последние недели Александр Лукашенко принимает вереницу визитеров не из Азии, а из Европы и Америки – многовекторность вновь забурлила в политических венах. Кто приезжал в Минск – известно, а вот зачем – не всегда афишируется столь подробно. Есть секреты и в экономике, и в политике. Яркий пример – последний визит в пятницу и встреча президента Беларуси с заместителем помощника госсекретаря США Рубиным. За протокольным текстом никаких подробностей вы не найдете, и даже видеокадры со звуковой дорожкой, на которой слышен стук каблуков о паркет в зале переговоров, не отыщите. Алексей Адашкин продолжает тему.

Февраль стал прорывным для белорусской дипломатии. Сначала – визит «нормандской четверки», в составе которой одни из самых влиятельных политиков мира. Рекордные по продолжительности переговоры, можно сказать, открыли шлюз, и в Беларусь полетели высокие гости с Запада.

На прошлой неделе в Минске побывал президент Европейского банка реконструкции и развития. Организации, чьи финансовые резервы составляют примерно 10 миллиардов долларов.

Замгенсека Европейской службы внешних действий Хельга Мария Шмид прилетела в Беларусь сразу после министра иностранных дел Латвии. Рига сейчас – председатель в ЕС, поэтому визит Эдгарса Ринкевичса был чем-то большим, чем приезд госчиновника соседней для нас страны.

Европейская служба внешних действий – это структура, которая в ЕС выполняет функции Министерства иностранных дел. То есть, в принципе, с оглядкой на эту организацию свою внешнюю политику должна координировать каждая из 28 стран Европейского союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эти отношения между Беларусью и Европейским союзом сегодня не так туманны, как ранее. Я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к выстраиванию наших отношений на равноправной, недискриминационной основе. В силу последних событий в Европе вы понимаете, что Беларусь – это одна из стран, одно из звеньев, которое может сыграть важную роль в выстраивании безопасной Европы. Согласитесь, что перед вопросами войны и мира все остальные вопросы просто меркнут. В этом отношении страна, которая находится исключительно в географическом центре Европы, не может не быть значимой и не может не влиять на эти вопросы.

Хельга Мария Шмид, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий:

Мы очень благодарны вам за все то, что вы делаете для разрешения очень сложного кризиса в нашем регионе. Евросоюз намерен выстраивать с Беларусью хорошие отношения и благодарен за помощь в урегулировании регионального конфликта.

События на юго-востоке Украины изменили политические ориентиры европейцев. Минск стал не просто площадкой для мирных переговоров, но и активной стороной, которая может оказывать реальную помощь по разрешению конфликта.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Роль Беларуси по достоинству оценивается, к нам ездят не только, чтобы обсудить наши отношения. Всем разумным людям хочется, чтобы в Украине побыстрее наступил мир. И тут, конечно, своими консультациями мы оказываем содействие. Лучше понимая наших соседей, чем некоторые более отдаленные страны, мы, конечно, можем оказать содействие, как побыстрее примирить противоборствующие стороны.

Беларусь и Украина, а также еще четыре государства постсоветского пространства с 2009 года входят в состав проекта «Восточное партнерство». Наша страна с момента появления данной инициативы выступает за наполнение ее в первую очередь прикладными программами сотрудничества.

Раз в два года проходит саммит «Восточного партнерства». В 2015 году в мае его примет Латвия. И эксперты прогнозируют, что форум в Риге на фоне украинского кризиса может стать более результативным, чем предыдущие.

Александр Лукашенко:

Мы вступили в эту организацию, надеясь на то, что она значительно свяжет Восток и Запад. Так и должно быть. Опять же, я обращаюсь к последним событиям, они свидетельствуют о том, что мы не должны создавать дополнительные разделительные линии. Тем более «Восточное партнерство» должно склеивать и объединять страны, а не разъединять их.

Хельга Мария Шмид, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий:

Я очень счастлива возможности обсудить сегодня наши взаимодействия. Согласна с вами, что «Восточное партнерство» не должно разделять страны. Оно создавалось изначально для того, чтобы обеспечить хорошее развитие государств, которые участвуют в этой инициативе, и стабильность во всем регионе. Все страны-члены «Восточного партнерства» являются независимыми и равноправными.

Беларусь в 2015 году – председатель в Евразийском экономическом союзе. И на встрече с представителем ЕС Александр Лукашенко заявил о том, что наша страна готова сделать все возможное для выстраивания сотрудничества на пространстве от Лиссабона до Владивостока.

Из-за похолодания отношений Москвы с Брюсселем именно Минск может стать мостом между Западом и Востоком континента.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Сегодня западные страны немного смягчили свою позицию и выражают готовность расконсервировать еще недавно замороженные сферы сотрудничества. Сегодня Европейский союз и Соединенные Штаты заинтересованы в Беларуси как в предсказуемом партнере в сфере обеспечения региональной безопасности.

Отойти от старых схем и стереотипов и сделать перезагрузку отношений Беларуси и ЕС предложил спикер белорусского Парламента своему европейскому коллеге Андреа Ригони. Этот политик является докладчиком по нашей стране комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Предыдущий раз в Минске он был в 2009 году.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии:

Я искренне надеюсь на сотрудничество. Парламентская ассамблея Совета Европы – одна из древнейших мировых организаций. Она включает 47 стран. И, честно говоря, для меня необъяснимо, почему в их числе нет Беларуси. Ведь если взять географическую карту, видно, что ваша страна – центр большой Европы.

И еще один важный гость, на этот раз из-за океана. Заместитель помощника госсекретаря США Эрик Рубин в Беларуси не впервые. И о нашей стране он знает многое. В сентябре 2014 года Эрик Рубин и на белорусском инвестфоруме в Нью-Йорке присутствовал.

И вот впервые – публичная встреча с президентом Александром Лукашенко. Правда, без заявлений для прессы. Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-американских отношений, в том числе проблемного характера. Вместе с тем была отмечена наметившаяся в последнее время положительная динамика отношений.

Как сообщили в посольстве США, Эрик Рубин на встрече с Александром Лукашенко подчеркнул положительную роль Беларуси в поисках мирного разрешения ситуации в Украине.

Арсений Сивицкий, политический аналитик:

Мы можем говорить о некой дипломатической разрядке между Беларусью и Соединенными Штатами. В США также оценили ту роль, которую сыграла Беларусь в разрешении украинского кризиса. Мне кажется, что действительно можно ожидать определенную интенсификацию взаимоотношений между Беларусью и США. Но говорить о полноценной нормализации отношений, безусловно, пока что рано.

За всеми этими визитами можно ожидать и реальные действия, в том числе и экономические. Активизация политических контактов страны почти всегда улучшает и ее инвестиционную привлекательность. Это как сигнал для западных предпринимателей, не заметить который они наверняка не смогут.