Муковозчик: властелины мира уже высосали Европу досуха, им нужны Россия, Украина и Беларусь

Шок от опроса – он тем тяжелее, что цифры отражают то, что есть на самом деле. Читайте здесь .

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Шок от социологических опросов раз за разом сотрясает эмиграцию. Не делать их они не могут, ведь тот же британский Chatham House хочет знать правду о том, куда идут западные деньги. А тут снова выясняется, что у населения растет и «смотрение телевизора», и доверие к госканалам. И что по результатам опроса санкции бьют по простым людям, что они несправедливы, а стоят за ними интересы других стран.

Авторы исследования даже начинают выкручиваться, мол, белорусы «не хотят у Эуропу потому, что английского не знают или знакомых не имеют», вот почему. Так ведь строго наоборот. На самом деле у белорусов нет желания идти в Европу, потому и знакомых там нет, и язык незачем учить.

Тогда в ход идет мелкое жульничество: опросы проводятся преимущественно среди городского населения и по интернету, то есть опросы своих же эмигрантов. И все равно «продемократический сегмент» как был 13-14 %, так и остается.