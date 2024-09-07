Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»
Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Прорыв российских войск на Донбассе. Цена курской авантюры.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Атака на Курскую область на 70 % была сделана для информационной атаки. Не только для своего населения, чтобы показать, что мы что-то можем. Для Запада в первую очередь.
Михаил Павлив, политический аналитик:
Зеленский, Ермак и их окружение ближайшее пошли на поводу их кураторов из Лондона, которые непосредственное участие принимали в разработке операции Курской.
Искандер Хисамов, главный редактор издания Украина.ру:
Они, конечно, рассчитывали на то, что наши запаникуют, забегают. Словом, они нас недооценили.
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Если зашли в Курскую область наемники и немножко с ними украинцев, то значит, сейчас вся Россия – ее вот так вот потрясет и они сметут, как они говорят, режим. А мы, наоборот, сплотились.
Олег Гайдукевич:
А Беларусь действует с Россией по своему сценарию. Мы натовский сценарий знаем, но действовать будем по-своему. И это их бесит.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 8 сентября, в 22:00.