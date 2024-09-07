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Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»

07 сентября 2024 14:26
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Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Надежда Сасс, СТВ:
Прорыв российских войск на Донбассе. Цена курской авантюры.

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Атака на Курскую область на 70 % была сделана для информационной атаки. Не только для своего населения, чтобы показать, что мы что-то можем. Для Запада в первую очередь.

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Михаил Павлив, политический аналитик:
Зеленский, Ермак и их окружение ближайшее пошли на поводу их кураторов из Лондона, которые непосредственное участие принимали в разработке операции Курской.

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Искандер Хисамов, главный редактор издания Украина.ру: 
Они, конечно, рассчитывали на то, что наши запаникуют, забегают. Словом, они нас недооценили.

Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:
Если зашли в Курскую область наемники и немножко с ними украинцев, то значит, сейчас вся Россия – ее вот так вот потрясет и они сметут, как они говорят, режим. А мы, наоборот, сплотились.

Олег Гайдукевич:
А Беларусь действует с Россией по своему сценарию. Мы натовский сценарий знаем, но действовать будем по-своему. И это их бесит.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 8 сентября, в 22:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Искандер Хисамов # Василий Фатигаров

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