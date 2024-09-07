Беларусь и Россия действуют по своему сценарию! Анонс «САСС уполномочен заявить»

Почему Запад стремится разжечь конфликт в Украине и втянуть в него новых участников? О последствиях захвата вооруженными силами нашей южной соседки территорий Курской области. Эти и другие вопросы обсудили эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Атака на Курскую область на 70 % была сделана для информационной атаки. Не только для своего населения, чтобы показать, что мы что-то можем. Для Запада в первую очередь.

Михаил Павлив, политический аналитик: Зеленский, Ермак и их окружение ближайшее пошли на поводу их кураторов из Лондона, которые непосредственное участие принимали в разработке операции Курской.

Искандер Хисамов, главный редактор издания Украина.ру: Они, конечно, рассчитывали на то, что наши запаникуют, забегают. Словом, они нас недооценили.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Если зашли в Курскую область наемники и немножко с ними украинцев, то значит, сейчас вся Россия – ее вот так вот потрясет и они сметут, как они говорят, режим. А мы, наоборот, сплотились.

Олег Гайдукевич:

А Беларусь действует с Россией по своему сценарию. Мы натовский сценарий знаем, но действовать будем по-своему. И это их бесит.