Новости Беларуси. Беларусь и ЕС продолжат консультации по упрощению визовых процедур. Об этом заявили во внешнеполитическсом ведомстве нашей страны.

Очередной раунд консультаций по этому вопросу пройдет 24 и 25 ноября в Брюсселе. В них примут участие представители Министерств иностранных внутренних дел Беларуси.

Первая встреча состоялась еще летом. Тогда наша сторона предложила Еврокомиссии внести поправки в положение по упрощению порядка оформления виз, а также увеличения срока их действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Увогуле, нашы прапановы накіраваны, напрыклад, на тое, каб грамадзяне мелі вычарпальны спіс дакументаў, якія павінны прадастаўляцца ў пасольства для атрымання візы. Нашы прапановы таксама скіраваны на тое, каб заахвочваць, гэтак мовіць, пазітыўнае выкананне закону грамадзянамі. Калі чалавек, напрыклад, атрымаў візу на тры месяцы, з’ездзіў, не было ніякіх праблем пад час яго знаходжання ў Еўрапейскім саюзе, то ў гэтым выпадку наступная віза можа быць на год, наступная – на два гады, і гэтак далей.

Такое соглашение уже подписано со всеми странами «Восточного партнерства» и Россией.