Массовые беспорядки охватили Бразилию после проигрыша национальной сборной в полуфинале ЧМ-2014 по футболу

Новости Бразилии. Масштабные беспорядки развернулись в Бразилии после крупного проигрыша национальной сборной команде Германии в полуфинале чемпионата мира. Наиболее сложная ситуация сложилась в крупнейших городах страны Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Тысячи расстроенных болельщиков вышли на улицы, жгли автомобили и флаги Бразилии, громили здания, после чего устроили массовую драку.

Чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. 11 участников беспорядков были задержаны, среди них есть и несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.