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Массовые беспорядки охватили Бразилию после проигрыша национальной сборной в полуфинале ЧМ-2014 по футболу

09 июля 2014 07:25
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Новости Бразилии. Масштабные беспорядки развернулись в Бразилии после крупного проигрыша национальной сборной команде Германии в полуфинале чемпионата мира. Наиболее сложная ситуация сложилась в крупнейших городах страны Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Тысячи расстроенных болельщиков вышли на улицы, жгли автомобили и флаги Бразилии, громили здания, после чего устроили массовую драку.

Чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ. 11 участников беспорядков были задержаны, среди них есть и несовершеннолетние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу

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