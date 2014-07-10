Беларусь и Израиль намерены ввести безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов

Новости Беларуси. Беларусь и Израиль намерены ввести безвизовый режим. Сейчас в этом направлении проводится активная работа. Проект документа уже согласован в МВД Израиля и передан в МИД этой страны. Также он должен пройти соответствующие процедуры в парламенте.

По предварительным данным, безвизовым правом смогут воспользоваться только владельцы биометрических паспортов.

Планируется, что белорусско-израильский договор о безвизовом режиме вступит в силу в течение ближайших двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.