Эту проблему Россия может решить красиво. Лукашенко о санкциях в отношении российских олимпийцев

Новости Беларуси. Во время визита на ОАО «Камволь» Александр Лукашенко ответил на вопросы сотрудников. Один из них касался санкций в отношении российских олимпийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что мы знаем? Мы знаем только вот этот гвалт в средствах массовой информации: «А, обидели, накатили, задавили» и так далее. Пока нет абсолютно спокойных, взвешенных рассуждений. Не было, по крайней мере до того, как президент России – правильно, я считаю – сделал заявление: каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду. Если бы это не дай Бог случилось с белорусами, я бы поступил точно так.

Ты можешь, это твоя жизнь – вот как ваша – ты можешь, езжай и показывай результат.

Эту проблему Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она великая спортивная держава и что по отношению к ней поступили несправедливо, если спортсмены-россияне туда поедут и набьют морду всем спортсменам, которые там будут (ну, я образно говорю). Выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, и в шортреке, и в хоккее. Вот это будет самое яркое свидетельство, что к России необоснованные претензии.

Что касается допинга.

То, что МОК (Международный олимпийский комитет) таким образом борется против допинга – я всецело поддерживаю.