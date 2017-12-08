Александр Лукашенко, посещая ОАО «Камволь»: мы выходим на то, что хотели здесь получить – произвести хорошую ткань

Глава государства здесь не впервые. В прошлый раз он побывал на «Камволе» в декабре 2012 года. Тогда предприятие находилось в глубоком кризисе: изношенное оборудование, плохие условия труда и падающие продажи. Глава государства тогда принял ряд кадровых решений и поручил восстановить предприятие. С тех пор на модернизацию потратили порядка 110 миллионов долларов. Она практически завершена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что мы выходим на то, что хотели здесь получить – произвести хорошую ткань. Замысел у меня был простой, здесь две причины. Первая: здесь работали люди и работают люди – значит, они должны иметь работу. Поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, нельзя было потерять школу. Нельзя было потерять то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронят. Это плохой знак.

По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Вот через год можно сказать, что это состоявшееся предприятие, которое производит хорошие ткани, они продаются на мировых рынках и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути.

Что меня радует? Меня радует то, что сегодня не хватает людей для того, чтобы задействовать все производство. Это меня радует. И то, что полторы сотни сегодня надо набирать людей, и это будут в основном женщины (для женщины всегда сложнее создать рабочее место) – это меня радует.

Думаю, вы справитесь и выйдете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через два года по производству 6 миллионов погонных метров ткани. Я вам сразу скажу: шесть миллионов – это не предел, даже на этом производстве. Ваш руководитель, которого я сюда направил и который имеет здесь чрезвычайные полномочия, должен понимать, что минимум 7 миллионов, а то и 8, потом посмотрим, в этих стенах, с этих машин, на этом производстве мы должны получить.

На рынке хорошая ткань нужна. Говорят, сегодня на рынке потребления 120 миллионов, если я не ошибаюсь, погонных метров ткани.